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Vodovod izašao na teren na poziv ATV-a, porodica Kokot dobila vodu

Autor:

Valerija Ilić
11.07.2026 19:32

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вода флаше бурад корито чесма
Foto: ATV

Petočlana porodica Kokot na samo 25 minuta od centra Banjaluke ostala je bez vode nekoliko dana, naša ekipa je odmah, nakon poziva, izašla na teren, kako kažu bez vode je stanje neizdrživo – u mašini ne mogu oprati veš, a jednogodišnji sin ima problem sa bubregom, te njegovo zdravstveno stanje zahtijeva strogu higijenu.

„Odem kod komšinice, napunim par kanistera to mi ne može biti ni za dva tri sata i ja opet tako stalno idem kod žene“, rekla je Tina Jovanović Kokot.

Snalaze se kako znaju i umiju - na svom imanju imaju svinje, psa i baštu koju treba zalivati.

„Tri svinje, pa tako, malo njima vode, malo nama. Malo okupam djecu, nikako, djeca su i prljava i ja, ne možeš normalnu higijenu voditi“, rekla nam je Tina.

Na licu mjesta zatekli smo slavine iz kojih nema ni naznaka kapljica vode, poredane napunjene flaše vode kao i vreće pune veša. Mještani su, kako kažu, pozivali nekoliko puta Vodovod Banjaluka i ukazivali na problem snabdijevanja vodom. Na inicijativu ATV-a, a nakon poziva za izjavu i pojašnjenje situacije, rečeno nam je da su iz Sektora za održavanje izašli na teren i utvrdili nepravilnosti te porodici Kokot obezbjedili normalan protok vode.

Porodica Kokot je dobila vodu, ali brojne porodice u banjalučkim naseljima suočavaju sa restrikcijom vode koja je ponovo počela od sinoć. S obzirom na to da su najavljene visoke temperature i sljedeće sedmice, građanima preporuka da se naoružaju strpljenjem i da pune kanistere parnim ili neparnim danima.

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Tagovi :

Vodovod Banjaluka

nestašica vode

porodica Kokot

ATV

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