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Haos u Evropi: Zavladala panika, broje se mrtvi

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 20:27

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Мушкарац се расхлађује испод фонтане са воденом измаглицом током врелог љетњег дана у Бечу, у Аустрији, у суботу, 27. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Heinz-Peter Bader

Ekstremno visoke temperature vazduha u Evropi dovele su do više hiljada smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinama, dok je tokom novog toplotnog talasa zabilježen nagli rast broja žrtava utapanja i požara.

Više od 1.300 ljudi umrlo je širom Evrope od početka ljeta usljed ekstremnih vrućina, dok je broj slučajeva utapanja povećan u više država, podaci su Svjetske zdravstvene organizacije.

U Njemačkoj se tokom juna utopilo gotovo 100 ljudi, što je najveći mjesečni broj žrtava u više od dvije decenije, saopštio je njemački Savez spasilaca.

Najveći broj stradalih su mlađi muškarci, a 40 žrtava bilo je mlađe od 30 godina, "Gardijan".

Institut "Robert Koh" saopštio je ranije da je ove godine u Njemačkoj registrovano najmanje 5.120 smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama, od kojih se oko 4.270 odnosi na osobe starije od 75 godina.

U Francuskoj je tokom vikenda četvrtina teritorije bila pod najvišim stepenom meteorološkog upozorenja zbog trećeg toplotnog talasa od maja.

Zvanični podaci pokazuju da je tokom junskog toplotnog talasa u Francuskoj registrovano više od 2.000 dodatnih smrtnih slučajeva, dok je tokom visokih temperatura krajem maja umrlo još oko 300 ljudi.

Francuski ministar sporta Marina Ferari izjavila je da je od 19. juna u Francuskoj zabilježen 131 smrtni slučaj usljed utapanja.

Veliki šumski požar u španskoj pokrajini Almerija, u kojem je poginulo najmanje 12 ljudi, stavljen je pod kontrolu, saopštile su vlasti.

Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene izazvane ljudskim djelovanjem doprinose sve učestalijim i intenzivnijim toplotnim talasima i šumskim požarima, prenosi Srna.

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Tagovi :

vrućina

Vremenska prognoza

visoke temperature vazduha

Temperatura

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