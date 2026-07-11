Francuska pod crvenim alarmom zbog vrućina

Ovo je treći toplotni talas u Francuskoj od maja, a najviši stepen pripravnosti uveden je u sjeverozapadnom delu zemlje, prenosi televizija BFM.

Pod narandžastim upozorenjem zbog visokih temperatura nalazi se 56 departmana.

Očekuje se da će temperature u subotu dostići 39 stepeni Celzijusa u Bordou i Renu, 38 stepeni u Alensonu i Okseru, 37 stepeni u Tuluzu, Lionu i Nantu, dok se u Parizu očekuje 36 stepeni.

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Institut za meteorologiju upozorio je da visoke temperature mogu da predstavljaju rizik i za zdrave osobe, posebno za sportiste i ljude koji rade na otvorenom, zbog opasnosti od toplotnog udara.

Region Il de Frans, sa oko 12 miliona stanovnika, drugi put ove godine nalazi se u stanju maksimalne pripravnosti zbog ekstremnih vrućina.

Za nekoliko departmana na jugu zemlje ukinuto je narandžasto upozorenje nakon značajnog pada temperatura, prenosi Tanjug.