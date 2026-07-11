Andaluzija: 23 osobe nestale, vatrogasci i dalje gase požar

Najmanje 23 osobe i dalje se vode kao nestale u velikom šumskom požaru u regionu Levante Almeriense u španskoj Andaluziji, u kojem je do sada smrtno stradalo 12 osoba, a vatrogasci se i dalje bore sa gašenjem požara, saopštile su danas lokalne vlasti.

Požar se i dalje širi zbog nepovoljne putanje i teških vremenskih uslova, a do petka kasno uveče zahvatio je oko 4.000 hektara rastinja, piše list "Pais".

Najugroženije su opštine Los Galjardos i Bedar, a vatra prijeti i područjima Ture, Antas, Mohakar i Garuča.

U gašenju učestvuje više od 500 pripadnika službi za vanredne situacije, uz podršku 32 aviona i 13 vatrogasnih vozila.

Jaki vjetrovi uticali su na brzo širenje vatre i otežali kontrolu požara.

Hiljade stanovnika evakuisano je iz ugroženih područja, a više od 1.400 ljudi trenutno se nalazi u privremenim skloništima u Garuči i Lubrinu, prema podacima andaluzijskog ministra za vanredne situacije Antonija Sansa.

Vlasti su navele da 12 obavljenih obdukcija na telima stradalih još nije omogućilo njihovu identifikaciju.

Stručnjaci su ocijenili da bi požar u Los Galjardosu mogao da postane jedan od najsmrtonosnijih u Andaluziji i jedan od najtežih šumskih požara u Španiji posljednjih decenija.

Do sada je najmanje 12 ljudi poginulo u požaru, prenosi Tanjug.

Kako se navodi, preminuli, za koje se sumnja da su strani turisti, pokušali su da napuste područje "rutom koja nije ruta za evakuaciju" i zahvatio ih je plamen.

Regionalna vlada sumnja da su žrtve Britanci zbog položaja volana automobila pronađenih na licu mjesta.

Kako navodi "Pais", prve istrage ukazuju da je oboreni dalekovod zaista bio uzrok požara.