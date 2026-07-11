Deset osoba poginulo: Srušio se mali avion na Bahamima

Mali avion srušio se na Bahamima, zapadno od glavnog grada Nasaua, pri čemu je poginulo svih 10 osoba koje su se nalazile u letjelici, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Letjelica tipa „Cesna 402“ (Cessna 402), kojom je upravljala lokalna avio-kompanija „Flamingo er“ (Flamingo Air), poletjela je u petak sa Međunarodnog aerodroma „Linden Pindling“ u glavnom gradu Nasau prema aerodromu San Andros.

Tokom leta avion je naišao na poteškoće i srušio se u žbunje neposredno prije slijetanja, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Premijer Bahama Filip Dejvis prvobitno je saopštio da je jedna osoba preživjela, ali je kasnije potvrđeno da je preminula od zadobijenih povreda.

Kada je riječ o identitetu žrtava, njihova imena i starosna dob još nisu zvanično objavljeni, navodi Bi-Bi-Si.

Istragu o tačnim uzrocima ove tragične nesreće sprovodi Agencija za istragu avionskih nesreća Bahama.

Bahami, smješteni u zapadnom dijelu Atlantskog okeana, sjeverno od Karipskog mora, obuhvataju više od 700 ostrva i preko 2.400 grebena, a mali avioni su glavno prevozno sredstvo između ostrva.

(Telegraf)