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Deset osoba poginulo: Srušio se mali avion na Bahamima

11.07.2026 09:02

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Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Mali avion srušio se na Bahamima, zapadno od glavnog grada Nasaua, pri čemu je poginulo svih 10 osoba koje su se nalazile u letjelici, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Letjelica tipa „Cesna 402“ (Cessna 402), kojom je upravljala lokalna avio-kompanija „Flamingo er“ (Flamingo Air), poletjela je u petak sa Međunarodnog aerodroma „Linden Pindling“ u glavnom gradu Nasau prema aerodromu San Andros.

Tokom leta avion je naišao na poteškoće i srušio se u žbunje neposredno prije slijetanja, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Premijer Bahama Filip Dejvis prvobitno je saopštio da je jedna osoba preživjela, ali je kasnije potvrđeno da je preminula od zadobijenih povreda.

Kada je riječ o identitetu žrtava, njihova imena i starosna dob još nisu zvanično objavljeni, navodi Bi-Bi-Si.

Istragu o tačnim uzrocima ove tragične nesreće sprovodi Agencija za istragu avionskih nesreća Bahama.

Bahami, smješteni u zapadnom dijelu Atlantskog okeana, sjeverno od Karipskog mora, obuhvataju više od 700 ostrva i preko 2.400 grebena, a mali avioni su glavno prevozno sredstvo između ostrva.

(Telegraf)

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Tagovi :

Bahami

avion

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