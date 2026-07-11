Spremite se, stiže novi toplotni talas: Očekuje se 40 stepeni!

Nakon nekoliko dana ugodnijeg vremena, građane Republike Srpske od sredine naredne sedmice očekuje novi toplotni talas, a temperature će ponovo dostići i do 40 stepeni Celzijusovih, upozoravaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Meteorolog Milica Đorđević istakla je da je početak ljeta bio nešto svježiji od prosjeka, dok je kraj juna obilježio prvi ozbiljniji toplotni talas, kada su na pojedinim mjernim mjestima oboreni rekordi maksimalne temperature.

"Trenutno imamo period koji je u skladu sa prosječnim vrijednostima za ovo doba godine. Dnevne temperature kreću se uglavnom između 28 i 34 stepena, a noći su svježije, zbog čega su vremenski uslovi znatno prijatniji nego krajem juna", rekla je Đorđevićeva.

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Ona je pojasnila da se ekstremne vrućine koje su posljednjih sedmica zahvatile zapadnu Evropu još nisu u potpunosti proširile na naš region, ali da će se vrela vazdušna masa iz sjeverne Afrike narednih dana postepeno premještati ka Balkanu.

"Od sredine sedmice temperature će ponovo rasti. Prvo će dostići 33 do 34 stepena, zatim 35 do 38, a do narednog vikenda ponegdje i oko 40 stepeni. Očekujemo da će drugi ozbiljniji toplotni talas potrajati najmanje sedam do deset dana", navela je Đorđevićeva.

Ona je upozorila da će atmosfera u narednim danima biti nešto nestabilnija, pa su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, jakim vjetrom i gradom. Međutim, riječ je o kratkotrajnim i lokalnim pojavama koje neće donijeti značajnije količine padavina niti ublažiti posljedice suše.

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"Takvi pljuskovi mogu izazvati lokalne nepogode i štetu, posebno u poljoprivredi, ali ne rješavaju problem dugotrajnog nedostatka padavina. Ozbiljnijih kiša koje bi popravile stanje vodostaja rijeka i smanjile posljedice suše za sada nema na vidiku", naglasila je Đorđevićeva.

Dodala je da se posljedice suše već osjećaju u poljoprivredi, dok bi nastavak visokih temperatura mogao povećati i rizik od šumskih požara, posebno na području Hercegovine.

Govoreći o brojnim senzacionalističkim najavama na društvenim mrežama i internet portalima, Đorđevićeva je pozvala građane da informacije o vremenskim prilikama prate isključivo putem zvaničnih meteoroloških službi.

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"Svakodnevno se pojavljuju bombastični naslovi koji najavljuju apokalipsu, potop ili nezapamćene vrućine bez ikakve provjere izvora. Građani bi trebalo da se oslanjaju na zvanične prognoze, a ne na neprovjerene informacije koje se šire društvenim mrežama", poručila je ona.

Govoreći o klimatskim promjenama i uticaju klimatskog fenomena El Ninjo, Đorđevićeva je istakla da se može očekivati nastavak iznadprosječno toplog vremena tokom ostatka ljeta, kao i toplija jesen i zima.

"Klimatske promjene postale su naša nova realnost. Visoke temperature više nisu izuzetak koji se javlja jednom u nekoliko godina, već pojava kojoj se društvo mora prilagoditi", zaključila je Đorđevićeva.

Meteorolozi preporučuju građanima da tokom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju boravak na otvorenom, unose dovoljno tečnosti i prilagode svakodnevne aktivnosti visokim temperaturama, posebno u periodu koji slijedi.