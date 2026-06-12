NASA snimila ''čudovište'' koje se kreće prema Evropi

U Tihom okeanu pojavila se ogromna masa tople vode široka stotinama milja, a stručnjaci upozoravaju da je riječ o jasnom znaku predstojećeg klimatskog fenomena poznatog kao Super El Ninjo.

Prema zvaničnim podacima koje je objavila NASA, sateliti su registrovali ovu anomaliju blizu obale Južne Amerike.

"Talasi povišenog i toplijeg nivoa vode pomjeraju se ka istoku preko Tihog okeana mjesecima prije nego što se El Ninjo zvanično manifestuje. Nekoliko takvih talasa već je uočeno u satelitskim podacima iz 2026. godine", saopštila je NASA.

Ključna uloga satelita u praćenju anomalija

Ovi alarmantni podaci stižu sa satelita Sentinel-6 Majkl Frajlih, koji je NASA lansirala 2020. godine.

Ova svemirska letjelica na svakih deset dana detaljno mjeri i mapira visinu nivoa okeana.

The 2026 El Nino is here, formally declared by NOAA. It's development is seen here in the sea surface temperature anomalies from December 2025 to June 2026. Uses images from NASA Worldview #ELNino #ElNino2026 pic.twitter.com/3PY1GF8mAi — YouStorm (@YouStormorg) June 11, 2026

U slučaju razvoja El Ninja, njen primarni zadatak je rano otkrivanje i praćenje takozvanih toplih Kelvinovih talasa.

"Pri posmatranju fenomena El Ninjo, NASA koristi satelite za praćenje nivoa mora kako bi monitorisala masivne Kelvinove talase tokom njihovog prolaska kroz Tihi okean. Na taj način bilježimo promjene u termodinamici okeana na Zemlji, poboljšavamo prognoze ekstremnih vremenskih prilika i pomažemo društvu da se blagovremeno pripremi za potencijalne opasnosti u obalskim područjima", izjavila je Nađa Vinogradova Šifer iz sjedišta NASA u Vašingtonu.

Alarmantni skok nivoa mora u Južnoj Americi

Kako objašnjavaju stručnjaci, El Ninjo se razvija kada se tokom nekoliko mjeseci formira više uzastopnih Kelvinovih talasa, usljed čega se topla voda akumulira uz obale Kolumbije, Ekvadora i Perua.

Sredinom maja, nivo mora kod obala Perua bio je za više od 15 centimetara viši od uobičajenog prosjeka, što svjedoči o ogromnoj energiji koja se akumulira u okeanu.

Evropa i Azija na udaru ekstremnih temperatura

"Iako je ovogodišnji fenomen počeo nešto kasnije u poređenju sa velikim El Ninjo talasima iz 2015. i 1997. godine, on već počinje da ih dostiže. U narednom periodu vidjećemo koliko će zapravo biti snažan", dodao je Džoš Vilis iz Laboratorije za mlazni pogon (JPL) u okviru NASA.

Istovremeno, Svjetska meteorološka organizacija upozorava da se sa dolaskom El Ninja očekuju iznadprosječne temperature u gotovo svim dijelovima svijeta. Najizraženiji toplotni talasi prognoziraju se za Evropu, sjevernu Afriku, veliki dio Azije, Centralnu Ameriku i Karibe, prenosi "B92".