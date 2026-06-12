Preminula princeza koja je četiri godine bila u komi

Tajlandska princeza Badžrakitijaba Narendira Debjavati, najstarije dijete tajlandskog kralja Maha Vadžiralongkorna, preminula je u 47. godini, saopštila je kraljevska palata u petak, nakon višestrukih zdravstvenih problema i skoro četiri godine provedene u komi.

Princeza je hospitalizovana u decembru 2022. godine nakon iznenadnog gubitka svijesti izazvanog srčanim problemom tokom posjete sjeveroistočnoj provinciji Nakon Račasima.

Badžrakitijaba je helikopterom prebačena u glavni grad Bangkok radi liječenja. Preminula je u četvrtak uveče nakon što joj se stanje pogoršalo usljed intraabdominalne infekcije, kolitisa, niskog krvnog pritiska, aritmije i poremećaja zgrušavanja krvi, navodi se u saopštenju palate.

Scena Jedan od najvećih hitova Marina Tucaković je napisala kada je izgubila sina

Badžrakitijaba, poznata među građanima kao princeza Pa, rođena je 7. decembra 1978. godine kao kćerka tadašnjeg prijestolonasljednika Vadžiralongkorna i njegove prve supruge, princeze Soamsavali.

Na Tajlandu će ostati upamćena po svojoj istaknutoj ulozi u javnom životu, naporima da unaprijedi uslove života zatvorenica i diplomatskoj karijeri.

Studirala je pravo na Univerzitetu Kornel, gdje je stekla master i doktorat, a od 2006. do 2011. godine radila je kao pravnica u tajlandskom Državnom tužilaštvu. Od 2012. do 2014. bila je ambasadorka Tajlanda u Austriji, Sloveniji i Slovačkoj, nakon čega se vratila u tužilaštvo u Bangkoku.

Osnovala je i humanitarnu organizaciju koja se zalagala za prava zatvorenica, posebno žena koje su bile trudne tokom izdržavanja zatvorske kazne.

Zdravlje Oprez: Nedostatak sna povećava rizik od bolesti

Godine 2017. imenovana je za ambasadorku dobre volje za vladavinu prava u jugoistočnoj Aziji pri Komisiji Ujedinjenih nacija za prevenciju kriminala i krivično pravosuđe.

U vojsku je prešla 2021. godine, kada joj je dodijeljen čin generala. Služila je kao načelnik štaba u Kraljevskoj bezbjednosnoj komandi.

Princeza je bila jedno od troje djece kralja Vadžiralongkorna koja imaju zvanične kraljevske titule i prema ustavu ispunjavaju uslove za nasleđivanje prijestola.

U oktobru prošle godine preminula je i tajlandska kraljica majka u 93. godini života, podsjeća "B92".