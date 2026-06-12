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Preminula princeza koja je četiri godine bila u komi

Autor:

ATV
12.06.2026 08:20

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Преминула тајландска принцеза
Foto: Tanjug/AP Photo/Sakchai Lalit

Tajlandska princeza Badžrakitijaba Narendira Debjavati, najstarije dijete tajlandskog kralja Maha Vadžiralongkorna, preminula je u 47. godini, saopštila je kraljevska palata u petak, nakon višestrukih zdravstvenih problema i skoro četiri godine provedene u komi.

Princeza je hospitalizovana u decembru 2022. godine nakon iznenadnog gubitka svijesti izazvanog srčanim problemom tokom posjete sjeveroistočnoj provinciji Nakon Račasima.

Badžrakitijaba je helikopterom prebačena u glavni grad Bangkok radi liječenja. Preminula je u četvrtak uveče nakon što joj se stanje pogoršalo usljed intraabdominalne infekcije, kolitisa, niskog krvnog pritiska, aritmije i poremećaja zgrušavanja krvi, navodi se u saopštenju palate.

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Badžrakitijaba, poznata među građanima kao princeza Pa, rođena je 7. decembra 1978. godine kao kćerka tadašnjeg prijestolonasljednika Vadžiralongkorna i njegove prve supruge, princeze Soamsavali.

Na Tajlandu će ostati upamćena po svojoj istaknutoj ulozi u javnom životu, naporima da unaprijedi uslove života zatvorenica i diplomatskoj karijeri.

Studirala je pravo na Univerzitetu Kornel, gdje je stekla master i doktorat, a od 2006. do 2011. godine radila je kao pravnica u tajlandskom Državnom tužilaštvu. Od 2012. do 2014. bila je ambasadorka Tajlanda u Austriji, Sloveniji i Slovačkoj, nakon čega se vratila u tužilaštvo u Bangkoku.

Osnovala je i humanitarnu organizaciju koja se zalagala za prava zatvorenica, posebno žena koje su bile trudne tokom izdržavanja zatvorske kazne.

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Godine 2017. imenovana je za ambasadorku dobre volje za vladavinu prava u jugoistočnoj Aziji pri Komisiji Ujedinjenih nacija za prevenciju kriminala i krivično pravosuđe.

U vojsku je prešla 2021. godine, kada joj je dodijeljen čin generala. Služila je kao načelnik štaba u Kraljevskoj bezbjednosnoj komandi.

Princeza je bila jedno od troje djece kralja Vadžiralongkorna koja imaju zvanične kraljevske titule i prema ustavu ispunjavaju uslove za nasleđivanje prijestola.

U oktobru prošle godine preminula je i tajlandska kraljica majka u 93. godini života, podsjeća "B92".

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Princeza

Tajlandska princeza

Preminula princeza

Preminula tajlandska princeza

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