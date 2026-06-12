Specijalci upali u fabriku droge, uhapšeni "baštovani" iz BiH

U bečkom okrugu Lising otkrivena je ogromna hala za proizvodnju kanabisa. Zaplijenjene su velike količine droge, a privedeno je više osoba, među njima i državljani Bosne i Hercegovine i Srbije.

Kako prenose austrijski mediji, bečka policija zadala je snažan udarac protiv narko-kriminala. Istražitelji grupe FREY uspjeli su u okviru operacije „Psycho“ da razotkriju navodnu kriminalnu organizaciju. Oni su, prema sumnjama, upravljali profesionalnom „indoor“ plantažom kanabisa na prostoru od čak 3.200 kvadratnih metara u Beč-Lisingu. Drga je bila namijenjena prodaji. Naziv operacije nije slučajno odabran – odnosi se na jednog od glavnih osumnjičenih, koji je zbog svog izrazito kontrolisanog ponašanja nazivan „Psihonaut“.

Ilegalni radnici

Istraga protiv grupe vodi se još od kraja 2024. godine. Na kraju je otkrivena i sama hala u Lisingu. Prema dosadašnjim saznanjima, osumnjičeni su preuzeli infrastrukturu nekadašnjeg CBD-pogona i koristili je za ilegalnu proizvodnju kanabisa sa visokim sadržajem THC-a.

Uz podršku specijalne jedinice WEGA, u hali je uhapšeno devet navodnih radnika – „baštovana“. Radilo se o državljanima BiH i Srbije koji su se nezakonito boravili na teritoriji Austrije.

Droga, novac i oružje

Tom prilikom zaplijenjeno je oko jedne tone kanabisa, čija se vrijednost procjenjuje na oko 4,5 miliona evra, kao i oko 1,4 miliona evra gotovine, zlato, vrijedni predmeti, falsifikovana dokumenta i pištolj glock koji je bio na potjernici.

Među dokazima se nalazilo 9.720 biljaka kanabisa, oko 300 kilograma već ubranog kanabisa i oko 500 kilograma robe spremne za prodaju iz skladišta. Trojici glavnih osumnjičenih – starosti 42, 46 i 55 godina – stavlja se na teret proizvodnja, skladištenje, regrutacija radne snage, distribucija i prodaja narkotika.

Inače, glavnoosumnjičeni su austrijski državljani. Jedan od njih je uhapšen u Hrvatskoj i u februaru 2026. izručen Austriji, prenose Nezavisne.