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Čeka se odobrenje Hamneija: SAD i Iran postigli načelni sporazum?

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ATV
11.06.2026 21:35

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Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха
Foto: Tanjug/AP Photo/Yorgos Karahalis

Iran je obavijestio posrednike da je u razgovorima sa Vašingtonom postignut „načelni sporazum“, objavljeno je u četvrtak. Prema izvorima upoznatim sa razgovorima, dvije strane su značajno približile svoje stavove, izvještava Aksios.

Izvori navode da je postignut napredak u ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, odmrzavanju iranske imovine i uspostavljanju okvira za nuklearne pregovore.

Sve bi se to odvijalo tokom 60-dnevnog primirja, uz posredovanje Katara u pregovorima.

Čeka se odobrenje Teherana

Katarski i iranski zvaničnici su se navodno do srijede usaglasili oko konačnog teksta sporazuma, za koji vjeruju da je prihvatljiv i za Sjedinjene Američke Države. Prema pisanju Aksiosa, sada se samo čeka odobrenje iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija.

Da se pregovori bliže kraju, potvrdio je i američki predsjednik Donald Tramp, koji je u četvrtak otkazao planirane vojne udare na Iran. Proglasio je da je sporazum „skoro u potpunosti zaključen“.

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