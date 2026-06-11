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Iran odgovorio na Trampovu najavu zauzimanja Harga

11.06.2026 17:34

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Иран одговорио на Трампову најаву заузимања Харга
Foto: European Space Agency via AP

Stigla je prva reakcija iranskih zvaničnika na izjavu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da bi u "ne tako dalekoj budućnosti" mogao zauzeti iranski otok Harg i preuzeti "potpunu kontrolu" nad iranskom naftnom i gasnom industrijom.

Iranski ambasador u Pakistanu, zemlji koja posreduje u pregovorima između Teherana i Vašingtona, Reza Moghadam, objavio je reakciju na društvenim mrežama svega desetak minuta nakon Trampove poruke.

- Nepromišljeni avanturizam Sjedinjenih Američkih Država i bahat pristup u kojem se odmah poseže za oružjem praktično pokazuju da SAD vodi politiku na ivici sukoba i šarlatanstva, a ne ozbiljan mirovni proces u dobroj vjeri - poručio je Moghadam.

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Dodao je: "Ako žele okušati sreću, u redu, ali iskustvo je pokazalo da na kraju, nakon ciklusa tenzija, dobiju manje nego ranije."

Tramp je ranije zaprijetio da će Sjedinjene Američke Države zauzeti Harg i preuzeti kontrolu nad iranskim tržištem nafte i plina, ali je kasnije u intervjuu za Foks ublažio ton. Rekao je da bi zauzimanje Harga bila njegova "preferencija", ali je dodao da "nije siguran ima li SAD apetita za to".

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