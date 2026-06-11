Žele da ukinu udovičke penzije - zahtjev izazvao buru

Bura u njemačkom društvu uslijedila je nakon zahtjeva da se penzije za udovice u ovoj zemlji ukinu.

Prema izveštaju lista ""ELT", ekonomski stručnjaci zalažu se za to da se dosadašnja penzija za udovice dugoročno zamijeni obaveznim podelom penzije.

Ekonomski stručnjaci kritikuju dosadašnju penziju za udovice jer smatraju da "više ne odgovara savremenim radnim i porodičnim biografijama". U centru kritike je pitanje da li postojeći sistem dovoljno podržava sopstvenu zaposlenost.

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Prema prijedlogu, penzija za udovice bi nakon prelaznog perioda bila zamijenjena obaveznim podjelom penzije. Time bi penzijska prava stečena tokom braka bila ravnomjerno podijeljena između oba partnera.

Model nije nov. Već danas bračni parovi pod određenim uslovima mogu dobrovoljno izabrati podjelu penzije. Njemački penzioni fond napominje da nakon podjele penzije više nije moguće primati penziju za udovice ili udovce.

Šta konkretno znači podjela penzije

Kod podjele penzije, penzijska prava stečena tokom braka se sabiraju i zatim ravnomjerno dijele. Onaj ko je tokom braka manje zarađivao ili duže vrijeme obavljao porodične obaveze, može tako steći sopstvena penzijska prava.

Razlika u odnosu na penziju za udovice je značajna. Penzija za udovice se isplaćuje tek nakon smrti partnera i zavisi od njegovih penzijskih prava. Podjela penzije, sa druge strane, utiče odmah na sopstvene penzione račune oba partnera.

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Pristalice smatraju da je ovo moderniji model jer bi oba supružnika bila bolje zaštićena sopstvenim pravima.

Kritičari upozoravaju da bi ljudi sa niskim penzijskim pravima mogli biti u lošijem položaju ako promjena ne bude dobro osmišljena.

Zašto se penzija za udovice naziva pogrešnim podsticajem

Ekonomski stručnjaci tvrde da "obračun prihoda kod penzija za preživele može odvratiti žene od sticanja sopstvenih penzijskih prava". Ko kasnije ostvari dodatni prihod, mora računati s tim da će mu penzija za udovice biti djelimično umanjena.

Iz ugla zagovornika reforme, to može dovesti do toga da se dodatni rad finansijski manje isplati. Podjela penzije treba da izbjegne ovaj efekat, jer se podijeljena prava tretiraju kao sopstvena penzija.

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Ova argumentacija, međutim, ne odgovara istoj društvenoj stvarnosti za sve. Mnoge starije žene imaju niže sopstvene penzije zbog brige o djeci, njezi članova porodice ili rada sa skraćenim radnim vremenom.

Za njih je penzija za udovice često važan dio mjesečnih prihoda.

Koja pravila danas važe

Prema važećem zakonu, i dalje postoje mala i velika penzija za udovice ili udovce. Velika penzija za udovice ili udovce obično iznosi 55 procenata penzije preminulog partnera.

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Prema starom zakonu, to može biti 60 procenata. To se posebno odnosi na određene starije bračne i godište. Njemački penzioni fond i dalje opisuje ovo prelazno pravilo kao važeće.

Mala penzija za udovice ili udovce je niža i prema novijem zakonu u mnogim slučajevima vremenski ograničena. Sopstveni prihod može umanjiti penziju za preživjele ako prelazi određene iznose.

Zašto je brzo ukidanje malo vjerovatno

Potpuno ukidanje penzije za udovice bio bi dubok zahvat u penzionu sigurnost mnogih ljudi. Zato se u debati često govori o prelaznim rokovima i zaštiti stečenih prava.

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To znači da postojeća prava ne bi trebalo da nestanu preko noći. Posebno ljudi koji su svoj život planirali prema važećim pravilima moraju biti zaštićeni.

I penzioni stručnjaci napominju da prelazak na podjelu penzije kratkoročno vjerovatno ne bi donio velike uštede. Jer u mnogim slučajevima prava ne bi bila ukinuta, već drugačije raspodijeljena.

Koje grupe bi bile posebno pogođene

Debatu bi posebno pažljivo trebalo da prate stariji bračni parovi, domaćinstva sa jednim hraniteljem i ljudi sa prekidima u radnoj biografiji. U ovim grupama penzijska prava između partnera često su vrlo nejednako raspodijeljena.

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I žene koje su zbog brige o deci ili njezi godinama radile ograničeno, mogle bi biti posebno pogođene promjenama. Za njih penzija za udovice u starosti može značiti razliku između finansijske stabilnosti i ozbiljnih ograničenja.

Mlađi parovi bi se vjerovatno lakše prilagodili novom sistemu u slučaju reforme. Za njih bi obavezna podjela penzije mogla biti transparentnija, jer oba partnera od početka vide koja prava nastaju tokom braka.

Šta još nije riješeno

Za sada nije donijeta odluka o ukidanju penzije za udovice. Zahtjevi ekonomskih stručnjaka, međutim, povećavaju pritisak na politiku da preispita zaštitu preživjelih u okviru šire penzione reforme.

Nije jasno da li bi eventualni obavezni model važio samo za nove brakove ili bi mogao obuhvatiti i mlađe postojeće brakove. Takođe nije riješeno koliko bi prelazni period trebalo da traje.

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Ključno bi bilo i da li bi vrijeme brige o djeci, vrijeme nege i niski prihodi bili posebno uzeti u obzir. Bez takvih perioda, reformski model bi mogao dovesti do socijalnih nepravdi.

Na šta bi pogođeni sada trebalo da obrate pažnju

Ko već prima penziju za udovice ili udovce, ne mora zbog aktuelne debate da očekuje njen brzi prestanak. Važeće pravne odredbe i dalje su na snazi.

Ipak, može biti korisno provjeriti sopstvenu penzionu sigurnost. To uključuje sopstvenu penzionu informaciju, moguće penzije iz radnog odnosa, privatnu štednju i prava stečena tokom braka.

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Ko se nalazi pred odlukom između podijele penzije i penzije za preživjele, trebalo bi da se posavjetuje individualno. Odluka za podelu penzije može biti obavezujuća i kasnije isključiti pravo na penziju za udovice ili udovce.

Zaključak

Zahtjev za ukidanje penzije za udovice treba shvatiti ozbiljno, jer su ga uticajni ekonomisti ponovo unijeli u penzionu debatu. Međutim, ukidanje još nije odlučeno.

Prijedlog ima za cilj promenu sistema ka obaveznoj podjeli penzije. Da li će to postati zakon, zavisi od političke većine, prelaznih pravila i socijalne ravnoteže.

Ko je pogođen, ne treba da se vodi naslovima, već da provjeri svoja prava na osnovu zvaničnih informacija.

(Blic)