Tramp najavio veliki napad: Večeras počinje, zauzećemo i ostrvo Harg

Autor:ATV
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Predsjednik SAD Donald Tramp najavio je nove jake udare na Iran.
"SAD će udariti po Iranu čije mornarice, vazduhoplovnih snaga, radara, protivvazdušne odbrane, a i svih drugih vidova odbrane, kao i većine njihovih ofanzivnih kapaciteta, više nema, veoma jako noćas", rekao je Tramp.
On kaže da će u "ne tako dalekoj budućnost zauzeti ostrvo Harg".
U nekom trenutku u ne tako dalekoj budućnosti, mi ćemo zauzeti ostrvo Harg, kao i druge centre naftne infrastrukture i preuzećemo potpunu kontrolu nad njihovim tržištima nafte i gasa, baš kao što smo uradili sa Venecuelom, što je ispalo briljantno dobro i za Venecuelu i za SAD" naveo je predsednik SAD u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
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