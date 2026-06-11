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Tramp najavio veliki napad: Večeras počinje, zauzećemo i ostrvo Harg

Autor:

ATV
11.06.2026 15:15

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Predsjednik SAD Donald Tramp najavio je nove jake udare na Iran.

"SAD će udariti po Iranu čije mornarice, vazduhoplovnih snaga, radara, protivvazdušne odbrane, a i svih drugih vidova odbrane, kao i većine njihovih ofanzivnih kapaciteta, više nema, veoma jako noćas", rekao je Tramp.

On kaže da će u "ne tako dalekoj budućnost zauzeti ostrvo Harg".

U nekom trenutku u ne tako dalekoj budućnosti, mi ćemo zauzeti ostrvo Harg, kao i druge centre naftne infrastrukture i preuzećemo potpunu kontrolu nad njihovim tržištima nafte i gasa, baš kao što smo uradili sa Venecuelom, što je ispalo briljantno dobro i za Venecuelu i za SAD" naveo je predsednik SAD u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

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Donald Tramp

Tramp Iran pregovori

Iran

Amerika

Harg

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