Koliko je nafte prošlo kroz Hormuz? Tramp iznio nevjerovatne cifre

Predsjednik SAD Donald Tramp saopštio je da je od prošlog mjeseca 100 miliona barela nafte prošlo Ormuskim moreuzom na svjetsko tržište.

"Prošlog mjeseca, naložio sam našoj velikoj vojsci SAD da izvrši tajnu misiju podrške tankerima i drugim komercijalnim brodovima tokom plovidbe kroz Ormuski moreuz. Danas sa zadovoljstvom mogu da objavim da je ovaj napor rezultovao sa više od 100 miliona barela nafte koji su prošli kroz moreuz na otvoreno tržište", objavio je Tramp na mreži "Trut sošl".

On je dodao da je za to vrijeme "više od 200 komercijalnih brodova bezbjedno putovalo kroz moreuz".

Tramp je ocijenio da je ovo izuzetno veliki uspjeh i pokazatelj da "SAD kontrolišu Ormuski moreuz, a ne Iran".

"Njihova vojska je poražena, a njihova ekonomija izgubljena. Za Iran je gotovo!", naveo je predsjednik SAD, a prenosi Srna.