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Tramp "blizu odluke" da pokrene nove udare na Iran

Autor:

ATV
10.06.2026 15:10

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je za "Foks njuz" da je "blizu" odluke da naredi vojsci da pokrene nove udare na Iran.

Tramp je upozorio da bi nove mete mogle da uključuju iranske elektrane i mostove, te istakao da je Teheranu "predugo trebalo" da pregovara o mirovnom sporazumu sa SAD.

Američki predsjednik je podsjetio da se američki helikopter "apač" srušio ranije ove sedmice u blizini Ormuskog moreuza usljed iranskog napada, što je izazvalo nastavak američkih akcija protiv Irana.

Obnovljeni udari izazvali su žestok odgovor Teherana širom regiona, objavio je portal "Baha", a prenosi Srna.

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