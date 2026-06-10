Srpkinja se utopila na plaži kod Soluna

Autor:ATV
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Žena (74) iz Srbije utopila se juče u popodnevnim časovima na plaži u mjestu Perea, nadomak Soluna, javljaju grčki mediji.
Nakon što su kupači primetili telo u plićaku i izvukli ženu na obalu, odmah je obaviještena obalska straža Soluna, kao i ljekarske službe.
Ekipa grčke Hitne pomoći stigla je na lice mesta u najkraćem roku i odmah započela ukazivanje prve pomoći i reanimaciju.
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Srpkinja je u kritičnom stanju hitno prevezena u bolnicu "Papageorgiou" u Solunu. Nažalost, ljekari su tamo mogli samo da konstatuju smrt.
Za sada nisu saopšteni zvanični podaci o tome da li je uzrok utapanja bio nagli zdravstveni problem ili šok usled ulaska u vodu, prenosi Kurir.
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