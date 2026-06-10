Logo

Srpkinja se utopila na plaži kod Soluna

Autor:

ATV
10.06.2026 13:16

Komentari:

0
Српкиња се утопила на плажи код Солуна
Foto: Osviel Rodriguez Valdés/Pexels

Žena (74) iz Srbije utopila se juče u popodnevnim časovima na plaži u mjestu Perea, nadomak Soluna, javljaju grčki mediji.

Nakon što su kupači primetili telo u plićaku i izvukli ženu na obalu, odmah je obaviještena obalska straža Soluna, kao i ljekarske službe.

Ekipa grčke Hitne pomoći stigla je na lice mesta u najkraćem roku i odmah započela ukazivanje prve pomoći i reanimaciju.

Затвор

Hronika

Silovatelj greškom pušten iz zatvora u Londonu, pa pobjegao u BiH

Srpkinja je u kritičnom stanju hitno prevezena u bolnicu "Papageorgiou" u Solunu. Nažalost, ljekari su tamo mogli samo da konstatuju smrt.

Za sada nisu saopšteni zvanični podaci o tome da li je uzrok utapanja bio nagli zdravstveni problem ili šok usled ulaska u vodu, prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Grčka

utapanje

preminula žena

reanimacija

Komentari (0)

Pročitajte više

Основна школа "Вук Караџић" у Вишеграду добила је осам нових рачунара у оквиру пројекта "Боље школе, боља будућност", који се реализује под покровитељством предсједника Републике Српске, а донација ће допринијети унапређењу наставног процеса и бољим условима рада у информатичком кабинету.

Gradovi i opštine

Donacija računara školi "Vuk Karadžić" u Višegradu

2 h

0
Силоватељ грешком пуштен из затвора у Лондону, па побјегао у БиХ

Hronika

Silovatelj greškom pušten iz zatvora u Londonu, pa pobjegao u BiH

2 h

0
Да ли младенци могу да се вјенчају у цркви током Петровданског поста?

Društvo

Da li mladenci mogu da se vjenčaju u crkvi tokom Petrovdanskog posta?

2 h

0
Заплијењено оружје у полицијској акцији

Hronika

Nakon zaplijene oružja, tužilaštvu predato šest osumnjičenih

2 h

0

Više iz rubrike

Њемачко полицијско возило на улици.

Svijet

Starica džipom pokosila grupu učenika: Užas u Njemačkoj

3 h

0
Москва, Русија

Svijet

Kremlj: Pobijedićemo!

3 h

0
Sergej Lavrov

Svijet

Lavrov: Zapad je potpuno uništio sistem bezbjednosti u Evropi

3 h

0
Број погинулих у земљотресу на Филипинима порастао на 53

Svijet

Broj poginulih u zemljotresu na Filipinima porastao na 53

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

15

54

Smeće veliki problem: U HE na Drini primijenili odbrambenu strategiju

15

47

U Atlantskom okeanu otkriven koralni greben veličine Vatikana

15

46

Ubrzano se troše zalihe nafte

15

41

Poznato kada će biti izrečena presuda Kecmanovićima

15

40

Bitno: O gradskim temama u Banjaluci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner