Broj poginulih u zemljotresu na Filipinima porastao na 53

Broj poginulih u zemljotresu magnitude 7,8 stepeni po Rihterovoj skali na Filipinima porastao je na 53, javila je televizija "GMA njuz", pozivajući se na vatrogasnu službu.

Prema ranije objavljenim podacima, u zemljotresu je poginulo 45 ljudi, podsjeća TASS.

Iz Odjeljenja za civilnu odbranu ranije je saopšteno da je povrijeđeno 630 ljudi, te da je 10 njih na spisku nestalih.

Zemljotres je pogodio južnu obalu ostrva Mindanao u ponedjeljak ujutru, 8. juna. Prvobitno je javljeno da je potres bio jačine 8,1 stepen po Rihterovoj skali.

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Lokalne vlasti prijavile su štetu na 2.500 kuća, od kojih je 460 potpuno uništeno. U gradu General Santos proglašeno je vanredno stanje.

Više od 145.000 stanovnika ovog filipinskog regiona pogođeno je katastrofom.

(Srna)