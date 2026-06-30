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OFAK produžio licencu NIS-u

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 22:59

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ОФАК продужио лиценцу НИС-у
Foto: ATV

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finasija SAD produžiila je operativnu licencu Naftnoj indistriji Srbije do 31. jula, izjavila je večeras ministar energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović.

"Upravo smo obaviješteni od OFAK-a da je operativna licenca za nastavak rada NIS-a produžena za još 30 dana, do 31. jula. Na taj način Rafinerija u Pančevu nastavlja da prerađuje sirovu naftu što je posebno značajno u globalnoj energetskoj krizi", objavila je Đedović Handanović na društvenoj mreži Instagram.

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Prethodna operativna licenca NIS-u važila je do 1. jula.

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Licenca

OFAK

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