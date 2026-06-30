Žena pokušala da ugasi požar na otvorenom, pa teško povrijeđena

Jedna žena teško je povrijeđena u požaru koji je izbio kod Prokuplja.

Prema prvim informacijama, ona je povrijeđena dok je pokušala da ugasi požar koji je izbio na otvorenom.

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Hitna pomoć Doma zdravlja Prokuplja pokušava da dođe do nje, s obzirom da je teren prilično neprohodan.

(Kurir)