Žena pokušala da ugasi požar na otvorenom, pa teško povrijeđena

Autor:ATV redakcija
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Jedna žena teško je povrijeđena u požaru koji je izbio kod Prokuplja.
Prema prvim informacijama, ona je povrijeđena dok je pokušala da ugasi požar koji je izbio na otvorenom.
Banja Luka
Vrućine napunile banjalučke apoteke: Javljaju se i stari i mladi
Hitna pomoć Doma zdravlja Prokuplja pokušava da dođe do nje, s obzirom da je teren prilično neprohodan.
(Kurir)
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