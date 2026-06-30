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Majka ostavila djecu u automobilu tokom toplotnog talasa, policija zatekla jeziv prizor

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ATV redakcija
30.06.2026 17:18

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Ротација
Foto: pexels/cottonbro studio

Za majku koja je ostavila maloljetnu djecu zaključanu u automobilu tokom visokih temperatura izrečena je kazna od 300 evra.

O ovome je danas izvjestila tzv. kosovska policija.

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Navode da su u subotu, 27. juna, oko 17.50 časova, dobili informaciju da se u parkiranom vozilu u jednom tržnom centru u Prizrenu nalazilo više djece zaključane unutra, iscrpljene od vrućine, s obzirom na to da su, prema njihovim riječima, temperature bile veoma visoke.

Policija je, navode, odmah stigla na lice mjesta i uz pomoć metalne poluge otvorila vozilo.

Djeca su, ističe se, bila umorna i dehidrirana zbog vrućine. U međuvremenu, na lice jmesta je došla i njihova majka.

Ona je, navodi se, kažnjena sa 300 evra zbog "nebrige o maloljetnicima".

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Potom su apelovali na oprez.

"S obzirom na to da su tokom ljetne sezone temperature veoma visoke, policija apeluje na pojačan oprez, posebno kada su u pitanju djeca, starije osobe i bolesna lica. Ni u kom slučaju ne smiju se ostavljati djeca zaključana u vozilu, jer posljedice mogu biti fatalne".

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Prizren

Djeca

Automobil

majka

Policija

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