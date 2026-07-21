Na trotoaru ispred apoteke pronađeno tijelo muškarca

Autor:ATV redakcija
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Tijelo, još uvijek neidentifikovanog muškarca pronađeno je noćas na trotoaru u Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu, ispred jedne apoteke.
Kako saznaje ''Telegraf.rs'', noćas oko 3.15 časova slučajni prolaznik prijavio je policiji da na ulici leži muškarac koji je daje znake života. Pozvana je Hitna pomoć koja je mogla samo da konstatuje smrt.
Prema prvim informacijama, riječ je o muškarcu starosti između 55 i 60 godina, najvjerovatnije beskućniku. Na tijelu nisu uočeni tragovi koji bi ukazivali na nasilnu smrt.
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Policija je obavila uviđaj, a rad na utvrđivanju identiteta stradalog muškarca i svih okolnosti ovog događaja je u toku. Tijielo je poslato na obdukciju.
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