Oglasio se MUP o slučaju "Faraon": Šta čeka kontroverznog influensera?

TikTok nalog lica poznatog pod nadimkom "Faraon" ugašen je po zahtjevu Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, u nastavku postupanja u ovom predmetu, a sporni video- sadržaji su uklonjeni.

Istovremeno, kompaniji Gugl upućen je zahtjev za uklanjanje spornih sadržaja i preduzimanje odgovarajućih mjera u vezi sa JuTjub nalogom osumnjičenog, po kojem se očekuje postupanje u najkraćem roku.

Ugašen TikTok nalog i uklonjeni sporni sadržaji

Naime, policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala odmah po prijemu prijave, u najhitnijem roku, identifikovali osumnjičeno lice i preduzeli sve mjere i radnje iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova radi obezbjeđenja dokaza i rasvetljavanja svih okolnosti ovog slučaja, prenosi Telegraf.

Policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala nastavljaju rad na ovom predmetu u saradnji sa Posebnim odjeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

U toku forenzičko vještačenje elektronskih uređaja

U toku je forenzičko vještačenje privremeno oduzetih elektronskih uređaja, kao i druge dokazne radnje u cilju potpunog utvrđivanja svih relevantnih činjenica, dok će o daljem procesnom statusu osumnjičenog, u skladu sa zakonom i na osnovu prikupljenih dokaza, odlučivati nadležno javno tužilaštvo.

Šta je nakon saslušanja izjavio influenser "Faraon"

Influenser Faraon prethodno se oglasio i rekao da mu u uređajima nije pronađeno ništa, te je zaprijetio tužbama.

Nakon što je izašao iz policijske stanice, gdje je odveden poslije brojnih prijava građana, on je sa pratiocima podijelio detalje policijskog pretresa i čak uputio ultimatum svima koji su, kako on to tvrdi, o njemu širili neistine.

Kako je sam potvrdio, policija je reagovala na osnovu prijava, što je rezultiralo pretresom njegovog životnog prostora i oduzimanjem kompletne elektronske opreme. U policijskoj stanici proveo je puna tri sata na informativnom razgovoru i provjerama.

Inspektori su mu zaplijenili sve mobilne telefone, laptopove i hard-diskove

Zaprijetio tužbama zbog, kako tvrdi, lažnih informacija

"Ništa nisu našli u mojim telefonima, u stanu, u bilo čemu, što aludira na krivično delo zbog čega sam ja i uhapšen. Ovo su bile lažne priče, lažne dojave. Inspektori kada su videli šta se nalazi u mojim telefonima, bili su u čudu, blago su se smejali, nalazile su se suprotne stvari od onoga zbog čega sam prijavljen", izjavio je on, prenosi Telegraf.rs.

Na samom kraju svog obraćanja, Faraon je poslao jasnu i oštru poruku svima koji su prethodnih dana učestvovali u širenju, kako on kaže, lažnih vijesti o njemu. Dao im je rok da isprave grešku, ili će se suočiti sa tužbama.