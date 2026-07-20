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Italijanskom oficiru 300.000 evra - rak je posljedica službe na Kosovu 1999!

20.07.2026 17:30

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Италијанском официру 300.000 евра - рак је посљедица службе на Косову 1999!
Foto: Youtube/ITN

Bivši potpukovnik italijanskog ratnog vazduhoplovstva Nuncio Santuči dobiće oko 300.000 evra odštete nakon što je sud odlučio da je njegov rak želuca posljedica služenja tokom misije na Kosovu.

Sud u Velitriju kod Rima proglasio je 75-godišnjeg Nunzija Santučija "žrtvom službe", a odluka je postala pravosnažna 15. jula, prenose italijanski mediji.

Santuči je više od 30 godina služio u italijanskom ratnom vazduhoplovstvu, gdje je obavljao različite komandne i operativne dužnosti.

Tokom međunarodne misije "Džoint gardijan" 1999. godine na Kosovu i Metohiji, predvodio je grupu za bezbjednost na vojnom aerodromu u Đakovici, gdje je bio zadužen za zaštitu italijanskih vojnika.

Godinama nakon završetka misije, njegovo zdravstveno stanje se pogoršalo.

Ljekari su mu 2013. godine dijagnostikovali rak želuca, nakon čega je podvrgnut operaciji uklanjanja dijela želuca.

Usljed ozbiljnih komplikacija kasnije je imao još dvije operacije, prenosi Focus.de.

Prema sudskoj odluci, bolest je povezana sa uslovima kojima je bio izložen tokom boravka na Balkanu,

Sud je naveo da je Santuči služio na području kontaminiranom azbestom, nanočesticama teških metala i tragovima osiromašenog uranijuma iz municije.

Osiromašeni uranijum koristi se u pojedinim vrstama projektila zbog velike gustine i sposobnosti probijanja oklopa. Nakon eksplozija, sitne čestice mogu ostati u zemljištu i okolini.

Tokom postupka uzeti su u obzir i uslovi na aerodromu u Đakovici, koji je nakon bombardovanja 1999. godine bio teško oštećen.

Svjedoci su naveli da su se na prostoru baze nalazili uništena vojna vozila, ostaci ratnog materijala, prašina i zemlja raznesena eksplozijama.

Navodno je i voda koju su vojnici koristili za pranje i pripremu hrane dolazila iz zagađenih podzemnih izvora.

Sudski vještak ocijenio je da je takvo okruženje predstavljalo "posebno teško i izuzetno opterećenje u odnosu na uobičajene uslove službe".

Santučiju je priznat trajni gubitak zdravstvene sposobnosti od 65 odsto, što mu omogućava posebnu naknadu, isplatu zaostataka i doživotna prava.

Njegov advokat Ezio Bonani izjavio je za italijanske medije: "Ova presuda nije samo važan pravni princip. Sud je priznao istinu koja je predugo ostala bez odgovora: Nunzio Santuči se razboleo dok je služio svojoj zemlji."

(Telegraf)

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Kosovo i Metohija

vojnik

Italija

karcinom

Nuncio Santuči

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