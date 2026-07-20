Ukradeno zvono sa hrama na Kosovu: Srbi došli u crkvu na slavu, pa ih dočekao muk

Vjernici su jutros po dolasku u crkvu Svete Nedelje otkrili da je sa zvonare ukradeno zvono.

Umjesto tradicionalnog zvuka koji prati prazničnu litiju, okupljene mještane dočekali su muk i nevjerica.

Mještani Orahovca okupili su se jutros na liturgiji u crkvi Svete Nedelje u selu Brnjača nedaleko od Orahovca, povodom crkvene slave. Po dolasku u crkvu, primjetili su da na zvonari nema zvona. Na teren je po pozivu ubrzo stigla i tzv. Kosovska policija. Slučaj je za sada nerazjašnjen.

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U crkvi Svete Nedelje u Brnjači vernici se okupljaju dva puta godišnje, na Tominu Nedjelju i na današnji praznik Svete velikomučenice Nedjelje. Na ova dva praznika se služi Sveta liturgija nakon koje sveštenik povede narod u litiju praćenom zvukom zvona. Nažalost okupljenih vjernika, ovoga puta zvono nije zazvonilom, prenosi Radio Goraždevac.