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Dok je napolju grmljavina, ove stvari nikako ne smijete da radite

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 14:32

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Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.
Foto: Guillaume Boulanger/Pexels

Tokom superćelijske oluje nijedno mjesto na otvorenom nije sigurno. Tokom nevremena morate biti posebno oprezni, i neke stvari ne biste smjeli da radite.

Za početak, ne bi trebalo da gledate kroz prozor dok bjesni oluja. Treba se držati podalje od prozora, vrata, terase i svih mjesta gdje postoji mogućnost udara groma ili prodora predmeta nošenih jakim vjetrom.

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Ne treba raditi ništa što podrazumijeva direktan kontakt sa strujom ili vodom. Centri za kontrolu i prevenciju bolesti daju čitav spisak aktivnosti koje treba izbjegavati tokom ekstremnih vremenskih prilika, kao što su superćelijske oluje.

Izbjegavajte vodu

Nemojte se kupati, tuširati, prati suđe ili imati bilo kakav drugi kontakt sa vodom tokom grmljavine, jer grom može proći kroz vodovodne instalacije.

Rizik od udara groma kroz vodovod može biti manji kod plastičnih cijevi u odnosu na metalne, ali je najbolje izbjegavati svaki kontakt sa vodovodom i tekućom vodom tokom oluje kako biste smanjili rizik od povrede.

Ne dodirujte elektronsku opremu

Nemojte koristiti ništa što je priključeno na električnu utičnicu – uključujući računare, laptope, mašine za pranje i sušenje veša, šporet, usisivač i slične uređaje.

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Grom može putovati kroz električne sisteme, sisteme za radio i televizijski prijem, kao i metalne žice i instalacije.

Izbjegavajte prozore, vrata, terase i beton

Držite se dalje od prozora i vrata i klonite se terase.

Nemojte ležati na betonskim podovima i ne naslanjajte se na betonske zidove tokom grmljavine. Grom može putovati kroz metalne žice ili armaturu u betonskim zidovima i podovima.

Ne koristite telefone sa kablom

Telefoni sa kablom nisu bezbjedni za korišćenje tokom grmljavine. Sa druge strane, sigurno je koristiti bežične i mobilne telefone.

Ako ste u zatvorenom prostoru

Obezbijedite sve predmete koji mogu odletjeti usljed jakog vjetra ili obilne kiše i izazvati materijalnu štetu ili povrijediti ljude.

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Osigurajte prozore i vanjska vrata i zatvorite sva unutrašnja vrata.

Izbjegavajte kontakt sa kuhinjskim i kupatilskim slavinama, radijatorima i drugim metalnim predmetima, jer su dobri provodnici električne energije.

Ako ste na otvorenom

Sklonite se od visokih struktura kao što su jarboli, stubovi i tornjevi. Bezbjedno rastojanje je najmanje jednako visini te strukture.

Izbjegavajte visoke konstrukcije, visoko drveće, ograde, telefonske kablove i električne vodove.

Pokušajte da pronađete zaklon u zgradi ili automobilu. Ako to nije moguće, čučnite ili sjedite nisko na zemlju.

Ne stojte u blizini zgrada ili automobila u koje ne možete ući kao u zaklon.

Ako ste u šumi, zaštitite se ispod nižeg drveća – nikada nemojte stajati ispod visokog drveća na otvorenom prostoru.

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Izbjegavajte granicu između šume i otvorenog prostora, već radije uđite dublje u šumu.

Izbjegavajte otvorena polja, vrhove brda i planina, obale, jarkove i druga vlažna mjesta.

Ne prelazite preko vode i ne plivajte tokom oluje.

Nemojte držati kišobran ili druge metalne predmete u rukama (štapove za golf, štapove za pecanje i slično).

Izbjegavajte blizinu metalnih objekata, bicikala, opreme za kampovanje i drugih provodnika.

Nemojte stajati uspravno. Čučnite ili se sagnite, ali ne dodirujte zemlju rukama. Ako ste u grupi, držite rastojanje od najmanje pet metara između osoba, prenosi Glas Srpske.

Ako se nađete u automobilu

Zaustavite automobil pored puta, dalje od elektrovodova i drveća koje može pasti na vozilo.

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Ostanite u automobilu i uključite poziciona svjetla dok oluja ne prođe.

Zatvorite prozore i ne dodirujte metalne dijelove unutrašnjosti automobila.

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nevrijeme

Grmljavina

Oluja

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