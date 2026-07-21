Svjedok na suđenju za ubistvo Aldine Jahić tvrdi da su roditelji optuženog tražili da promijeni iskaz

Na suđenju Anisu Kalajdžiću zbog ubistva Aldine Jahić, jedan svjedok iznio je tvrdnje da su roditelji optuženog nakon što je dobio sudski poziv, pokušali da utiču na sadržaj njegovog svjedočenja.

Jahićeva, koja je iz Kalesije, ubijena je u novembru 2025. godine u toaletu jednog mostarskog hotela nakon što je pokušala da pobjegne od Kalajdžića.Brutalnom ubistvu prethodile su prijetnje Kalajdžića, njenog bivšeg momka.

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Svjedok je pojasnio da se s Kalajdžićem poznaje cijeli život, ali da njihov odnos nije mogao opisati kao blisko prijateljstvo. Kako je naveo, intenzivnije bi se družili tek petnaestak dana godišnje, uglavnom u periodima kada bi Kalajdžić prekidao ljubavne veze i dolazio mu razgovarati o svojim problemima.

„Da sam znao, prijavio bih ga policiji“

Posljednji put obratio mu se zbog odnosa s Aldinom Jahić. Svjedok je kazao da je Kalajdžić najprije od njega tražio pištolj, a potom govorio da će ubiti Aldinu i sebe.

Te riječi, kako je objasnio pred sudom, tada nije shvatio ozbiljno niti je vjerovao da bi Kalajdžić zaista mogao ostvariti takve prijetnje.

Dodao je da u tom trenutku nije znao da je Kalajdžić ranije bio prijavljen zbog ponašanja prema bivšoj djevojci.

- Da sam znao da je protiv njega postojala prijava, prijavio bih i ono što je meni govorio - proizlazi iz njegovog iskaza.

Svjedok je kazao da su mu roditelji optuženog u junu pozvonili na vrata, nakon čega su se njegovim automobilom odvezli do jedne picerije, gdje su razgovarali.

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Prema njegovom iskazu, otac optuženog tokom razgovora govorio mu je da se ono što se dogodilo „svakome može dogoditi“ te da niko ne zna šta se odvijalo između dvoje ljudi.

Svjedok je kazao da im je odgovorio kako iz moralnih razloga ne može mijenjati niti prilagođavati svoj iskaz.

- Nekad i prijatelji lažno svjedoče - navodno mu je potom rekao otac optuženog.

„Dali bi mi novac da sam tražio“

Svjedok je pred sudom naglasio da mu novac niti bilo kakva druga korist nisu direktno ponuđeni. Ipak, kazao je kako je stekao utisak da bi mu otac optuženog bio spreman dati određenu sumu novca ili kupiti novi automobil da je to zatražio.

- Imam osjećaj, da sam tražio određenu sumu novca ili da mi kupe novi automobil, oni bi to učinili - kazao je svjedok.

Tokom istog razgovora svjedok je, prema vlastitim riječima, pitao roditelje optuženog jesu li kontaktirali porodicu ubijene Aldine Jahić.

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Majka optuženog navodno mu je odgovorila da su ponudili platiti troškove sahrane, ali da je porodica ubijene djevojke tu ponudu odbila.

Navodi izneseni na ovom ročištu dodatno otvaraju pitanje mogućeg uticaja na svjedoke Tužilaštva.

Riječ je, međutim, o tvrdnjama svjedoka iznesenim pred sudom, o čijoj će vjerodostojnosti i pravnom značenju odlučivati sudsko vijeće.

„Žao mi je što ste zbog mene ostali duže“

Posebno težak iskaz dao je i policijski službenik koji je učestvovao u postupanju nakon ubistva.

Prema njegovim riječima, Kalajdžić je, nakon što mu je rečeno da preda oružje, izjavio: „Ja sam to planirao. Ona ne treba živjeti“.

Policijski službenik kazao je i da im je Kalajdžić kasnije u policijskoj stanici rekao „žao mi je što ste zbog mene ostali duže“.

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Stanodavka se rasplakala u sudnici

Na ročištu je svjedočila i stanodavka ubijene djevojke. Tokom iskaza se rasplakala, a Aldinu je opisala kao izuzetno dobru, mirnu i uzornu djevojku.

(Hercegovina.info)