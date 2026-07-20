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Blokirano jedno od najvećih medijskih spajanja Varner Brosa i Paramaunta

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 21:39

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Водоторaњ студија „Парамаунт пикчерс“ види се у Лос Анђелесу 18. децембра 2025. године, док се у даљини налази натпис „Холивуд“.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jae C. Hong, File

Federalni sud u SAD privremeno je zaustavio planirano spajanje kompanija "Vorner bros" i "Paramaunt" nakon zajedničke tužbe 12 američkih država, koje smatraju da bi to naštetilo konkurenciji u industriji medija i zabave.

"Paramaunt" je ranije ponudio 110 milijardi dolara za preuzimanje "Vorner brosa", a ponuda je prihvaćena.

Dvije kompanije su giganti u poslovima filmskih studija, platformi za striming i medija, a planirano je da njihov rad nakon spajanja kontroliše izvršni direktor "Paramaunta" Dejvid Elison.

Odlukom Okružnog suda u Kaliforniji, spajanje kompanija privremeno je zabranjeno u narednih 14 dana, prenose američki mediji.

Sud je zakazao ročište za 3. avgust, kada će biti razmotren zahtjev federalnih država za izdavanje privremene mjere, kojom bi se transakcija zamrznula dok je sudski postupak u toku, prenosi Srna.

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Tagovi :

Varner Bros

Paramaunt

Holivud

strani filmovi

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