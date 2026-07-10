Umrla legendarna Nada Carina!

Zajedno sa svojim suprugom Kostom Carinom, obilježila je zlatno doba televizije i kinematografije na našim prostorima, ostavivši neizbrisiv trag u domaćoj kulturi.

Generacije gledalaca pamte njihov prepoznatljivi potpis sa odjavnih špica, koji je decenijama bio sinonim za vrhunski kvalitet i profesionalizam.

jedna tužna ali ipak vest. preminula je Nada Carina moja komšinica iz Kapetan Mišine, žena poliglota koja je sa suprugom Kostom prevela sve filmove na FEST-u i na Televiziji Beograd ikad.

kaže se E.T-a za samo 24h jer je tako pristigla traka u cajtnotu. zbogom i hvala pic.twitter.com/9t4bNl43MT — Zlatko Crnogorac (@pravac_hamburg) July 9, 2026

Ovaj nerazdvojni dvojac preveo je ogroman broj filmova i serija koji su prikazivani na Televiziji Beograd, kao i na kultnom beogradskom festivalu FEST.

Odlaskom Nade Carine domaća kulturna scena izgubila je profesoricu zanata i jednu od onih tihih heroina iza ekrana, čije su riječi oblikovale našu ljubav prema sedmoj umjetnosti.

(Telegraf.rs)