Umrla legendarna Nada Carina!

Autor:ATV redakcija
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Nada Carina, čuvena jugoslovenska i srpska prevoditeljka, preminula je 21. juna ove godine.
Zajedno sa svojim suprugom Kostom Carinom, obilježila je zlatno doba televizije i kinematografije na našim prostorima, ostavivši neizbrisiv trag u domaćoj kulturi.
Generacije gledalaca pamte njihov prepoznatljivi potpis sa odjavnih špica, koji je decenijama bio sinonim za vrhunski kvalitet i profesionalizam.
jedna tužna ali ipak vest. preminula je Nada Carina moja komšinica iz Kapetan Mišine, žena poliglota koja je sa suprugom Kostom prevela sve filmove na FEST-u i na Televiziji Beograd ikad.— Zlatko Crnogorac (@pravac_hamburg) July 9, 2026
kaže se E.T-a za samo 24h jer je tako pristigla traka u cajtnotu. zbogom i hvala pic.twitter.com/9t4bNl43MT
Ovaj nerazdvojni dvojac preveo je ogroman broj filmova i serija koji su prikazivani na Televiziji Beograd, kao i na kultnom beogradskom festivalu FEST.
Odlaskom Nade Carine domaća kulturna scena izgubila je profesoricu zanata i jednu od onih tihih heroina iza ekrana, čije su riječi oblikovale našu ljubav prema sedmoj umjetnosti.
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