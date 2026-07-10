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Umrla legendarna Nada Carina!

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 15:35

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Умрла легендарна Нада Царина!
Foto: Pixabay

Nada Carina, čuvena jugoslovenska i srpska prevoditeljka, preminula je 21. juna ove godine.

Zajedno sa svojim suprugom Kostom Carinom, obilježila je zlatno doba televizije i kinematografije na našim prostorima, ostavivši neizbrisiv trag u domaćoj kulturi.

Generacije gledalaca pamte njihov prepoznatljivi potpis sa odjavnih špica, koji je decenijama bio sinonim za vrhunski kvalitet i profesionalizam.

Ovaj nerazdvojni dvojac preveo je ogroman broj filmova i serija koji su prikazivani na Televiziji Beograd, kao i na kultnom beogradskom festivalu FEST.

Odlaskom Nade Carine domaća kulturna scena izgubila je profesoricu zanata i jednu od onih tihih heroina iza ekrana, čije su riječi oblikovale našu ljubav prema sedmoj umjetnosti.

(Telegraf.rs)

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Nada Carina

Beograd

Srbija

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