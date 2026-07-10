Nema klimu, nema internet, a košta 700 evra za vikend: Ove cijene na Jadranu šokirale turiste

Cijene smještaja na Jadranu posljednjih godina su dostigle ogromne iznose, a početak Ultra festivala donio je dodatni skok cijena smještaja u Splitu.

Za razliku od ranijih godina, slobodan apartman danas nije teško pronaći, a svemu tome pogoduje to što je broj apartmana drastično porastao.

Nekada je tokom održavanja poznatog muzičkog festivala u Splitu bilo gotovo nemoguće pronaći slobodan smještaj. Građani koji nisu iznajmljivali svoje stanove tih dana su često dobijali pozive rodbine i prijatelja koji su tražili bilo kakav krevet kako bi mogli da provedu tri dana na festivalu elektronske muzike.

Sa druge strane, dugoročni najam stanova domaćem stanovništvu postao je gotovo nedostupan, posebno po cijenama koje nisu previsoke. Zbog toga se danas, prvog dana ovog festivala, smještaj može pronaći bez većih poteškoća. Pitanje više nije može li se pronaći smještaj, nego koliko će gosti za isti morati da plate.

700 evra za apartman bez klime i interneta

Pretragom onlajn portala za izdavanje smještaja za period trajanja festivala - od petka do nedjelje - mogu se pronaći oglasi sa vrlo visokim cijenama, piše Dalmatinski portal. Među njima se posebno ističe apartman u samom centru Splita koji nudi šporet, sudoperu, mikrotalasnu pećnicu i dva stara kreveta, od kojih je jedan kauč na razvlačenje. Iako nema ni klima-uređaj ni internet, dve noći koštaju neverovatnih 700 evra.

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U blizini Hrvatskog narodnog pozorišta u Splitu nešto bolje uređen apartman za jednu osobu za isti termin iznajmljuje se za 1.080 evra. Na Batinama se, pak, nudi stan u kojem je vidljivo da se tokom zime u njemu živi, a za dvije noći jedna osoba treba da izdvoji 800 evra.

U Rendićevoj ulici u Spinutu uređeni apartman dostupan je po "sniženoj" cijeni od 1.450 evra za dvije noći, dok je prije popusta iznosio čak 1.800 evra.

Cijene lete u nebo

Sudeći prema trenutnim cijenama, ispada da je u pojedinim slučajevima isplativije rezervisati hotelski smještaj nego apartman. Hotel sa tri zvjezdice nedaleko od centra grada za dvije noći može se pronaći za 656 evra, dok hotel sa četiri zvezdice košta 590 evra, uz uključen doručak. Istovremeno se u Matoševoj ulici za 513 evra po osobi nudi tek osnovno uređen smještaj sa nameštajem i krevetima starije proizvodnje.

Oni koji žele da prođu povoljnije mogu pronaći krevet u hostelu u centru grada za oko 260 evra za dvije noći ili apartman u blizini centra za približno 440 evra. U poređenju sa četvorocifrenim iznosima, takve cijene djeluju znatno pristupačnije, piše Dnevno.

Situacija na Airbnb-u nije ništa drugačija. Cijene smještaja za dve noći u Splitu kreću se od nešto više od 300 pa sve do 3.000 evra. Dio takvih oglasa verovatno će pronaći goste, ali činjenica da je hotelska soba sa doručkom u pojedinim slučajevima povoljnija od skromno opremljenog apartmana pokazuje koliko su cijene smještaja tokom festivalskih dana otišle u nebo i koliko su nerealne.