Veliki rast cijene nafte

Autor:ATV redakcija
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Cijene nafte jutros su na azijskim tržištima porasle za oko jedan odsto, nastavljajući rast koji je uslijedio nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trampa da je mirovni proces s Iranom završen.
Rast cijena dolazi u vrijeme pojačanih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Američke snage izvele su napade na iransku vojnu infrastrukturu, dok je Iran odgovorio napadima na američke vojne baze u Zalivu.
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Tome je prethodio iranski napad na tankere u Ormuskom moreuzu, što je ponovo izazvalo zabrinutost zbog mogućih poremećaja u snabdijevanju svjetskog tržišta energentima iz regije Bliskog istoka.
Nafta tipa Brent poskupjela je za jedan odsto i dostigla cijenu od približno 78.80 dolara (126.21 KM) po barelu.
Istovremeno, američka sirova nafta zabilježila je sličan rast te se njome trgovalo po cijeni od oko 74.30 dolara (125.53 KM) za barel.
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Aktuelni rast približio je cijene nivoima zabilježenim sredinom juna, prije nego što su Vašington i Teheran objavili privremeni dogovor o pokretanju pregovora s ciljem smirivanja sukoba.
Ipak, cijene su i dalje osjetno niže od rekordnih vrijednosti iz ranijih faza sukoba, kada je barel nafte vrijedio gotovo 120 dolara (205.23 KM).
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