Upozorenje za vozače: Pazite se prevare s BMV-om, bacaju ovo i otimaju pare

Brojni vozači na društvenim mrežama posljednjih dana masovno upozoravaju na bezočnu prevaru koja se, prema njihovim tvrdnjama, događa na dionicama auto-puta kroz Bosnu i Hercegovinu, ali i u susjednoj Hrvatskoj.

Prema svjedočenjima koja su podijeljena u javnosti, nepoznati muškarac u BMV-u H5 sa bosanskohercegovačkim registarskim oznakama zaustavlja vozače tvrdeći da su mu tokom vožnje oštetili retrovizor, a krajnji cilj je iznuda novca na licu mjesta.

Foru sa jabukom prodaju na relaciji Modriča–Doboj

Jedna žena ispričala je da je užasno iskustvo doživjela na relaciji između Modriče i Doboja, gdje je muškarac stajao pored puta i čekao žrtve. Nakon što su vozači čuli snažan udarac u lim, on bi krenuo za njima, tvrdeći da su mu otkinuli retrovizor i insistirajući da ga prate do najbliže benzinske pumpe kako bi uzeo novac bez policije. Srećom, na vozilu ove žene nije bilo nikakvih tragova oštećenja pa je izbjegla klopku.

Auto-moto Nova pravila oko tehničkih pregleda automobila

Kako otkrivaju prevareni građani, tajanstveni napadači koriste perfidan trik:

"Jabuku bace na auto i to se baš glasno čuje! Taj sa BMV-om ima tu foru s retrovizorom, a postoji i dečko u 'golfu' koji vas prati od Sarajeva prema Zenici. Pogode vas jabukom, krenu za vama, guraju vas s puta, blicaju i viču: 'Šta bježiš, što me udari onako?'. Nažalost, rade to već godinama. Jedna žena je zbog straha i šoka pristala na novčanu nagodbu, pa tek kasnije sve prijavila policiji", upozoravaju vozači na mrežama.

Isti BMV sije strah i po Hrvatskoj

Slična iskustva podijelili su i vozači iz Hrvatske, koji tvrde da se ista osoba u BMV-u H5 ranije pojavljivala na auto-putu između Županje i Babine Grede. Scenario je uvijek isti - muškarac tokom preticanja namjerno skreće prema tuđem vozilu, zatim uslijedi udarac nepoznatog predmeta u limariju, a onda kreće pritisak za isplatu štete.

Jedan od vozača navodi da je prevarant odmah promijenio priču i počeo da se povlači onog trenutka kada mu je rečeno da je vozilo iznajmljeno (rent-a-kar) i da se odmah poziva policija radi zapisnika.

Iako za sada nema zvaničnih saopštenja MUP-a o ovim dešavanjima, stručnjaci i građani apeluju na maksimalan oprez. Ukoliko se nađete u ovakvoj situaciji, ni po koju cijenu ne pristajte na nagodbe niti izlazite iz vozila na pustim mjestima, već odmah zaključajte brave i pozovite policiju na broj 122, prenosi Crna hronika.