Nižu se upozorenja: Temperature idu i do 45 stepeni

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Evropa se suočava sa novim, dugotrajnim i izuzetno intenzivnim toplotnim talasom koji se sa jugozapada kontinenta postepeno širi ka sjeveru i istoku.
Meteorolozi upozoravaju da će ekstremne vrućine potrajati najmanje do sredine jula, dok bi u pojedinim područjima temperatura mogla dostići i 45 stepeni Celzijusa.
Prema navodima portala Severe Weather Europe, nad zapadnom i jugozapadnom Evropom formirala se snažna toplotna kupola – stabilan sistem visokog vazdušnog pritiska koji sprečava prodor svježijeg i vlažnijeg vazduha sa Atlantika.
Društvo
Slavimo velikog sveca: Uradite ovo danas kako biste otjerali zlo
Zbog toga se veoma topao vazduh zadržava nad velikim dijelom Evrope i dodatno zagrijava pri tlu, što dovodi do dugotrajnih ekstremnih temperatura.
Španija, Portugalija i Francuska već danima bilježe temperature koje su 10 do 15 stepeni više od prosjeka za ovo doba godine.
U pojedinim dijelovima Pirinejskog poluostrva i južne Francuske temperature dostižu od 40 do 45 stepeni Celzijusa uz veoma nisku vlažnost vazduha i izrazito suvo tlo zbog nedostatka padavina.
Meteorološki modeli pokazuju da bi ovakvi vremenski uslovi mogli potrajati i naredne sedmice.
Poseban problem predstavljaju takozvane tropske noći, kada se temperatura ni tokom noći ne spušta dovoljno da bi se organizam rashladio.
Veliki gradovi, poput Madrida, već bilježe veoma visoke noćne temperature, što značajno povećava rizik od:
Zbog dugotrajne suše i visokih temperatura, rizik od šumskih požara dostigao je kritičan nivo.
Veliki požari već su aktivni u:
gdje visoke temperature i niska vlažnost vazduha pogoduju brzom širenju vatre.
Meteorolozi najavljuju da će se toplotna kupola tokom vikenda proširiti prema sjeveru i istoku Evrope.
Pored Španije, Portugalije i Francuske, osjetno toplije vrijeme očekuje se i u:
U Velikoj Britaniji temperature bi mogle dostići oko 35 stepeni, dok se u Njemačkoj i zemljama Beneluksa očekuju maksimalne vrijednosti između 30 i 35 stepeni.
Zanimljivosti
Horoskop za 9. jul: Jednom znaku dan povoljan za važne odluke
U Italiji će temperatura ponegdje biti blizu 40 stepeni, dok se na Balkanu naredne sedmice očekuju maksimalne vrijednosti od 38 do 41 stepen Celzijusa.
Stručnjaci upozoravaju da ovakve vremenske prilike predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje, naročito za:
starije osobe;
Dugotrajno izlaganje visokim temperaturama povećava rizik od dehidracije, iscrpljenosti i toplotnog udara.
Prema trenutnim prognozama, ekstremne vrućine mogle bi potrajati najmanje do sredine jula, uz nastavak suše i povećanu opasnost od novih šumskih požara širom Evrope, prenosi prenosi "Glas Srpske".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
15 min0
Društvo
9 h0
Društvo
11 h0
Društvo
11 h0
Najnovije
Trenutno na programu