Nižu se upozorenja: Temperature idu i do 45 stepeni

Evropa se suočava sa novim, dugotrajnim i izuzetno intenzivnim toplotnim talasom koji se sa jugozapada kontinenta postepeno širi ka sjeveru i istoku.

Meteorolozi upozoravaju da će ekstremne vrućine potrajati najmanje do sredine jula, dok bi u pojedinim područjima temperatura mogla dostići i 45 stepeni Celzijusa.

Toplotna kupola blokira svjež vazduh

Prema navodima portala Severe Weather Europe, nad zapadnom i jugozapadnom Evropom formirala se snažna toplotna kupola – stabilan sistem visokog vazdušnog pritiska koji sprečava prodor svježijeg i vlažnijeg vazduha sa Atlantika.

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Zbog toga se veoma topao vazduh zadržava nad velikim dijelom Evrope i dodatno zagrijava pri tlu, što dovodi do dugotrajnih ekstremnih temperatura.

Temperature i do 45 stepeni

Španija, Portugalija i Francuska već danima bilježe temperature koje su 10 do 15 stepeni više od prosjeka za ovo doba godine.

U pojedinim dijelovima Pirinejskog poluostrva i južne Francuske temperature dostižu od 40 do 45 stepeni Celzijusa uz veoma nisku vlažnost vazduha i izrazito suvo tlo zbog nedostatka padavina.

Meteorološki modeli pokazuju da bi ovakvi vremenski uslovi mogli potrajati i naredne sedmice.

Tropske noći dodatno ugrožavaju zdravlje

Poseban problem predstavljaju takozvane tropske noći, kada se temperatura ni tokom noći ne spušta dovoljno da bi se organizam rashladio.

Veliki gradovi, poput Madrida, već bilježe veoma visoke noćne temperature, što značajno povećava rizik od:

toplotne iscrpljenosti;

dehidracije;

toplotnog udara, posebno kod starijih osoba i hroničnih bolesnika.

Raste opasnost od šumskih požara

Zbog dugotrajne suše i visokih temperatura, rizik od šumskih požara dostigao je kritičan nivo.

Veliki požari već su aktivni u:

Portugaliji,

Španiji,

južnoj Francuskoj,

gdje visoke temperature i niska vlažnost vazduha pogoduju brzom širenju vatre.

Vrućine se šire ka Balkanu

Meteorolozi najavljuju da će se toplotna kupola tokom vikenda proširiti prema sjeveru i istoku Evrope.

Pored Španije, Portugalije i Francuske, osjetno toplije vrijeme očekuje se i u:

Velikoj Britaniji;

Njemačkoj;

zemljama Beneluksa;

Italiji;

zemljama Balkana.

U Velikoj Britaniji temperature bi mogle dostići oko 35 stepeni, dok se u Njemačkoj i zemljama Beneluksa očekuju maksimalne vrijednosti između 30 i 35 stepeni.

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U Italiji će temperatura ponegdje biti blizu 40 stepeni, dok se na Balkanu naredne sedmice očekuju maksimalne vrijednosti od 38 do 41 stepen Celzijusa.

Ljekari pozivaju na oprez

Stručnjaci upozoravaju da ovakve vremenske prilike predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje, naročito za:

starije osobe;

djecu;

hronične bolesnike;

radnike koji veći dio dana provode na otvorenom.

Dugotrajno izlaganje visokim temperaturama povećava rizik od dehidracije, iscrpljenosti i toplotnog udara.

Prema trenutnim prognozama, ekstremne vrućine mogle bi potrajati najmanje do sredine jula, uz nastavak suše i povećanu opasnost od novih šumskih požara širom Evrope, prenosi prenosi "Glas Srpske".