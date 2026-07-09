Славимо великог свеца: Урадите ово данас како бисте отјерали зло

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају преподобног Давида Солунског.
На данашњи дан треба отићи у цркву, запалити свијећу, стати пред икону и помолити се.
Преподобни Давид родом Солуњанин, најпре се подвизавао близу Солуна у једној колиби, направљеној под бадемовим дрветом. Касније је продужио свој подвиг у Тесалији. Толико се очистио постом, молитвом и бдењем, да се удостојио примити велику благодат од Бога, наводи СПЦ.
Једном је узео жара на руку, метнуо тамјан, и окадио цара, без икакве повреде руке своје. Видјећи то, цар му се поклони до земље. Многобројним чудесима својим задивио је људе. Упокојио се мирно, и преселио у блажену вјечност 540. године.
Што се тиче његових чуда, довољно је поменути макар два. Довели су једном младића кога је запосео ђаво. Када се младић приближио келији кренуо је да вришти како га пржи огањ и онда је Давид пружио руку кроз прозорче, благословио га је и изгнао демона из њега. Једну слијепу жену, коју су му довели, он помоливши се Богу, благословио је знаком крста и она је одмах прогледала.
Обичај налаже да овај дан посјетите цркву и у славу великог свеца упалите свећу и помолите се Богу. Вјеровање каже да треба стати пред икону и помолити се јер ћете тако отјерати зло, страх и непријатеље, преноси Инофрмер.
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