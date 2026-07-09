Radmili je majka branila da se uda za slijepog Vladislava, a ona mu rodila 19 djece

U bračne vode uplovila je sa samo 18 godina, svjesno kršeći majčinu izričitu zabranu, budući da je čovjek njenog života bio potpuno slijep.

Radmila svjedoči da je njeno srce pripadalo isključivo njemu, iako joj udvarača u mladosti nije manjkalo. Tokom decenija zajedničkog života nikada nije posumnjala u ispravnost svog izbora, a danas ponosno ističe da je pored sebe imala divnog supruga sa kojim je podigla čak devetnaestoro djece.

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Ova jedinstvena sudbina privukla je pažnju autora kultne emisije "Kvadratura kruga", koji su o njoj snimili reportažu prije deset godina, da bi je nedavno ponovo posjetili u njenom domu kako bi proslavili njen 90. rođendan i zabilježili kako teku njeni dani na pragu desete decenije.

Borba za ljubav

Radmila je na svijet došla daleke 1936. godine, a njena odluka da sudbinu veže za Vladislava Krsmanovića izazvala je ozbiljne potrese i negodovanje u njenoj primarnoj porodici. Majka je bila odlučno protiv tog braka zbog Vladislavovog teškog invaliditeta, ali mlada djevojka nije željela ni da pogleda druge prosce.

Uzrok Vladislavovog sljepila leži u ranoj mladosti, kada mu je eksplozija zaostale ratne bombe odnijela jednu šaku i zauvijek mu oduzela vid. Za Radmilu, međutim, taj hendikep nije predstavljao nikakvu prepreku.

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"Sagorjele su mu oči od bombe, ali nikada nisam pomislila da bi neko drugi mogao da bude moj muž", evocira uspomene Radmila za "Kvadraturu kruga" na prelomni trenutak kada je izabrala svoj životni put.

Podizanje devetnaestoro djece

Svoje prvo dijete donijela je na svijet sa 19 godina, nakon čega je dom Krsmanovića nastavio neprekidno da se širi, budući da se novi član porodice rađao u proseku svake druge godine. Najstariji nasljednik rođen je 1956. godine, dok je posljednji porođaj imala 1978. godine. Odgajanje tako brojne porodice u ruralnoj sredini zahtijevalo je gotovo nadljudsku energiju i čeličnu disciplinu.

Radmili nije padalo teško da započne dan već u tri sata ujutru kako bi umijesila hljeb i spremila obroke za ukućane, prije nego što se posveti teškim seoskim poslovima oko stoke, na imanju i u samom domaćinstvu.

Na pitanje kako je uspijevala da iznese teret pred kojim posustaju i majke sa znatno manje djece, baka Radmila kratko odgovara da je oduvijek bila izuzetno vrijedna i energična, što su joj priznavali i svi mještani. Cijelo selo pamtilo je njenu požrtvovanost i sposobnost da u skromnim i teškim okolnostima djeci obezbijedi bezbrižnost i porodičnu toplinu.

Vitalnost u starosti

Iako gazi desetu deceniju života, ova neumorna starica ne podnosi dokolicu. Ističe da joj rad pomaže da očuva svijest i zdravlje, pa makar to bilo i kroz pletenje čarapa u trenucima odmora.

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O njenoj ljudskoj veličini i plemenitosti najbolje svjedoče emotivne riječi njene najstarije kćerke, Zorke Obrenović.

"Od nas je stvorila časne i radne ljude. Mi se ponosimo njom, njenom brigom i pažnjom koju je iskazivala prema svojoj djeci, kao i ljubavlju koju nam je pružala kroz život, njenom iskrenošću i odnosom i prema našem ocu, prema komšijama i familiji", ispričala je Zorka, prenosi "Kurir".