Šest decenija živio u laži: Najmračniju porodičnu tajnu otkrio u bolnici

Grejem Hersi je DNK testom otkrio da je njegov najbolji prijatelj iz djetinjstva zapravo njegov polubrat. Porodična tajna izašla je na vidjelo poslije šest decenija.

Grejem Hersi je gotovo čitav život slušao glasine da čovjek kog je smatrao ocem možda nije njegov biološki roditelj. Istina je konačno otkrivena zahvaljujući DNK testu, a rezultat je donio saznanje kakvo nije mogao ni da zamisli – njegov nekadašnji najbolji prijatelj iz djetinjstva zapravo je njegov polubrat.

Šezdesetogodišnjak iz engleskog Kenta odlučio je da poslije mnogo godina nedoumica provjeri porodičnu priču koja ga je pratila još od djetinjstva. Na taj korak podstakao ga je i boravak u bolnici u aprilu 2026. godine, kada je shvatio da više ne želi da živi bez odgovora.

Glasine koje su ga pratile od djetinjstva

Grejem je odmalena slušao priče da bi otac njegovog najboljeg druga Dejvida Džojsa mogao da bude i njegov biološki otac. Ipak, u porodici je dobijao uvjeravanja da to nije tačno.

Dodatnu sumnju budila je njegova riđa kosa. Majka mu je objašnjavala da se riđokosa djeca pojavljuju i u drugim granama porodice, a navodno je postojalo i pismo kojim je pokušala da potvrdi da je njen suprug zaista Grejemov otac.

Grejem i Dejvid odrasli su u susjednim ulicama i gotovo svakodnevno provodili vrijeme zajedno. Obojica su kao djeca imali riđu kosu, često su upadali u nevolje, a bili su toliko bliski da su, prema Grejemovim riječima, kao bebe čak dijelili i krevetac.

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"Dejvid i ja smo se sjajno provodili. Živio je u sljedećoj ulici. Obojica smo tada imali riđu kosu i stalno smo zajedno upadali u nevolje", prisjetio se Hersi.

Život ih odveo na različite strane

Prijatelji su se nakon školskih dana udaljili. Dejvid se priključio vojsci, dok se Grejem oženio i nastavio sopstvenim putem.

Prošle su decenije bez bliskog kontakta, sve dok Grejem nije pronašao Dejvida preko interneta. Poslao mu je poruku i pitao da li bi pristao da i on uradi DNK test.

Obojica su naručila komplete, a potom su uslijedile tri nedjelje neizvjesnosti. Kada su rezultati stigli, Dejvid ga je pozvao i razgovor započeo riječima:

"Zdravo, brate."

Test je pokazao da dvojica prijatelja imaju istog oca. Iako su odrasli zajedno, tek skoro šest decenija kasnije saznali su da njihova povezanost nije bila samo prijateljska.

„Zagrlili smo se i plakali“

Grejem je priznao da je otkriće za njega predstavljalo najveći šok u životu, ali i veliko olakšanje jer je konačno dobio odgovor na pitanje koje ga je dugo mučilo.

"Zaista sam želio da saznam istinu. To što sada imam Dejvida je nevjerovatno. To je najljepši osjećaj – zagrlili smo se i plakali", ispričao je.

Vijest su prihvatile obje porodice. Grejem je obavijestio i svoje sestre, rekavši im da čovjek kog je smatrao ocem nije njegov biološki roditelj i da je Dejvidov otac ujedno i njegov.

"Sve su prihvatile sa razumijevanjem. Bilo je zaista lijepo", rekao je.

Rođeni u razmaku od svega tri mjeseca

Posebno neobičan detalj ove porodične priče jeste to što su Grejem i Dejvid rođeni u razmaku od samo tri mjeseca.

Nakon prvobitnog iznenađenja, novootkrivena braća uspjela su i da se našale na račun godina koje su proveli ne znajući istinu.

"Moraću da ga jurim za sve zaostale rođendanske i božićne poklone", našalio se Grejem, prenosi Kurir.