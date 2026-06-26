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Vlada usvojila izvještaj: Penzijski rezervni fond u plusu 7,22 miliona KM

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 09:30

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Три бунта конвертибилних марака
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske 25. juna usvojila je Godišnji izvještaj o poslovanju Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske i Društva za upravljanje za 2025. godinu.

U 2025. godini Penzijski rezervni fond ostvario je neto dobit od 7,22 miliona KM, dok je neto vrijednost imovine na kraju godine iznosila 294,67 miliona KM. Ovo je petnaesta uzastopna godina pozitivnog poslovanja Fonda, uz 15 revidiranih finansijskih izvještaja i više od 80 miliona KM dividende isplaćene Fondu PIO Republike Srpske za potrebe finansiranja penzijskog sistema.

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Tokom petnaest godina rada Penzijski rezervni fond izgradio je poziciju jednog od najznačajnijih institucionalnih investitora na domaćem tržištu kapitala, uz istovremeno očuvanje i uvećanje vrijednosti imovine kojom upravlja.

"Smatramo da ovo poslovanje predstavlja značajan razvojni resurs Republike Srpske koji može biti stavljen u funkciju daljeg razvoja domaćeg tržišta kapitala i novih investicionih inicijativa Republike Srpske. Rezultati ostvareni tokom prethodnih 15 godina pokazuju da profesionalno, odgovorno i dugoročno upravljanje javnim kapitalom može istovremeno donositi prinos, jačati penzijski sistem i podsticati razvoj domaće ekonomije", izjavio je Saša Stevanović, direktor Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske.

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Vlada Republike Srpske

Penzijski rezervni fond

izvještaj

Fond PIO

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