Cvijanović: Šta je opozicija dogovorila sa Bakirom Izetbegovićem?

"Da li i to da se (fizičkom) silom, uklanjaju oni koje ne mogu pobijediti na izborima ili uništiti sudskim procesima koje su pokrenuli sa Kristijanom Šmitom", rekla je Željka Cvijanović za ATV.

Ona poručuje da nisu naivni i da dobro znaju odnose u svijetu, ali znaju i da postoji momenat kada neko mora da prevrši mjeru, a oni su je prevršili sudskim postupkom protiv Dodika, a sada su je prevršili prijetnjama o uklanjanju nekoga silom.

"Ono što mi dramatično uz ove prijetnje je to što je Bakir Izetbegović rekao da je napravio čvrst dogovor sa opozicijom Republike Srpske. O čemu? Je li i o ovome što sada prijeti? Ovo je ozbiljnija priča u kojoj Bakir Izetbegović prvo njima nije napravio ništa dobro".

Komentarišući izjavu Izetbegovića da se nada da će nasljednici aktuelne vlasti u Republici Srpskoj riješiti pitanje državne imovine, Cvijanović ističe da FBiH neprestano pretenduje da određuje u Republici Srpskoj ko će šta raditi i ko će biti vlast.

"Šta je mene briga koga će izabrati Bošnjaci u FBiH. Oni uporno pretenduju da određuju kako će se živjeti u Republici Srpskoj, za koga će glasati ljudi u Srpskoj, oni preferiraju određene opcije.. Građani Srpske imaju svoje izbore i na njima biraju svoje predstavnike. Prije nekoliko mjeseci Konaković vodio kampanju za opoziciju. Oni divni i sjajni, s njima možemo u EU. Pa što niste izglasali ništa? Ganjali lopticu da nama oduzmu četvrti mandat u Domu naroda, pravili vanredne izbore, pa ih ponovili. Nema šta nisu radili. Oni bi uporno birali ko će biti u Republici Srpskoj. To ne ide u prilog opoziciji, možda to Bakir radi namjerno, šta znam. Pritajno jesu njihove želje da će neke stvari moći da proguraju bez barijera, ali to pokazuje ogromnu razliku u postupanju nas iz Republike Srpske i njih iz Sarajeva. Mi ne pretendujemo da njima određujemo ko će i šta će biti. Ne zanima nas, to je njihovo pravo", kaže Cvijanović.