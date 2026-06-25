Logo

Cvijanović: Šta je opozicija dogovorila sa Bakirom Izetbegovićem?

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 22:16

Komentari:

2
Цвијановић: Шта је опозиција договорила са Бакиром Изетбеговићем?
Foto: ATV

Šta je opozicija dogovorila sa Bakirom Izetbegovićem? - upitala je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Da li i to da se (fizičkom) silom, uklanjaju oni koje ne mogu pobijediti na izborima ili uništiti sudskim procesima koje su pokrenuli sa Kristijanom Šmitom", rekla je Željka Cvijanović za ATV.

Ona poručuje da nisu naivni i da dobro znaju odnose u svijetu, ali znaju i da postoji momenat kada neko mora da prevrši mjeru, a oni su je prevršili sudskim postupkom protiv Dodika, a sada su je prevršili prijetnjama o uklanjanju nekoga silom.

"Ono što mi dramatično uz ove prijetnje je to što je Bakir Izetbegović rekao da je napravio čvrst dogovor sa opozicijom Republike Srpske. O čemu? Je li i o ovome što sada prijeti? Ovo je ozbiljnija priča u kojoj Bakir Izetbegović prvo njima nije napravio ništa dobro".

Komentarišući izjavu Izetbegovića da se nada da će nasljednici aktuelne vlasti u Republici Srpskoj riješiti pitanje državne imovine, Cvijanović ističe da FBiH neprestano pretenduje da određuje u Republici Srpskoj ko će šta raditi i ko će biti vlast.

"Šta je mene briga koga će izabrati Bošnjaci u FBiH. Oni uporno pretenduju da određuju kako će se živjeti u Republici Srpskoj, za koga će glasati ljudi u Srpskoj, oni preferiraju određene opcije.. Građani Srpske imaju svoje izbore i na njima biraju svoje predstavnike. Prije nekoliko mjeseci Konaković vodio kampanju za opoziciju. Oni divni i sjajni, s njima možemo u EU. Pa što niste izglasali ništa? Ganjali lopticu da nama oduzmu četvrti mandat u Domu naroda, pravili vanredne izbore, pa ih ponovili. Nema šta nisu radili. Oni bi uporno birali ko će biti u Republici Srpskoj. To ne ide u prilog opoziciji, možda to Bakir radi namjerno, šta znam. Pritajno jesu njihove želje da će neke stvari moći da proguraju bez barijera, ali to pokazuje ogromnu razliku u postupanju nas iz Republike Srpske i njih iz Sarajeva. Mi ne pretendujemo da njima određujemo ko će i šta će biti. Ne zanima nas, to je njihovo pravo", kaže Cvijanović.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Bakir Izetbegović

opozicija

Komentari (2)

Pročitajte više

Цвијановић одговорила на пријетње: Ништа још није завршено

BiH

Cvijanović odgovorila na prijetnje: Ništa još nije završeno

4 h

0
Цвијановић: У свијету виде да Српска брани своју уставну позицију

BiH

Cvijanović: U svijetu vide da Srpska brani svoju ustavnu poziciju

5 h

1
Цвијановић и Нетанјаху

BiH

Cvijanović: Za nepostavljanje zastave BiH u svijetu je kriv Konaković

1 d

0
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић обратила се вечерас на Међународном самиту политика ЈНС, на којем учествује и предсједник Владе Израела Бењамин Нетанијаху.

Republika Srpska

Zel: Snažan govor Cvijanovićeve u Jerusalimu

2 d

0

Više iz rubrike

Додик: Наше ципеле вуку 49 одсто БиХ

Republika Srpska

Dodik: Naše cipele vuku 49 odsto BiH

3 h

4
Милорад Додик ЛИДЕР снсд-А

Republika Srpska

Dodik: Imam podršku naroda, bošnjačkim političarima to smeta

3 h

3
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир на Палама

Republika Srpska

"Saradnja policije Srpske i Rusije na najvišem nivou"

7 h

4
влада српске сједница плате и пензије повећање

Republika Srpska

Unaprijediti saradnju između akademske zajednice i privrede

8 h

0

  • Najnovije

23

07

Nova tragedija na putu: Mladić poginuo u teškoj nesreći

23

04

Ptica napravila problem: Helikopter sa izraelskim predsjednikom prinudno sletio

22

56

"Dok se Stanivuković poliva vodom, narod broji parne i neparne dane": Plakati preplavili Potkozarje

22

53

Stižu nova pravila u Banjaluci? Najviše dva psa ili dvije mačke u stanu

22

47

Šipovo: I trojke prisustvovale "Konferenciji beba"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima