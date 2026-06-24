Cvijanović: Za nepostavljanje zastave BiH u svijetu je kriv Konaković

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je za to što u svijetu ne postavljaju zastavu BiH kriv ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković, a ne ona.

"Za srozavanje države i njenog ugleda krivo je političko Sarajevo, a ne Republika Srpska. Narodski rečeno: `Kako su posijali, tako i žanju`. Mi u Republici Srpskoj samo radimo svoj posao i štitimo svoju ustavnu poziciju", navela je Cvijanovićeva na "Iksu".

Srpski član Predsjedništva BiH oglasila se povodom informacije da je Konaković uputio protestnu notu Izraelu, jer na sastanku koji je imala sa visokim izraelskim zvaničnicima nije bilo zastave BiH.