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Poznato koliko će koštati GTA 6

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 16:02

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ГТА игрица
Foto: YouTube/printscreen

Rokstar gejms je konačno objavio cijenu GTA 6, uz potvrdu da će gejmeri prilikom lansiranja imati "single-player iskustvo".

Rokstar je saopštio da će osnovna verzija GTA 6 koštati 79,99 dolara (137.50 KM) za Plejstejšn 5 i Iksboks seriju X i S, što je povećanje od 10 dolara u odnosu na standardnih 70 dolara koje smo imali ranije. Ultimejt edišn, s druge strane, košta 20 dolara više - cijena je 99,99 dolara (172 KM).

Još uvijek nema informacija o novoj verziji GTA onlajn što sugeriše da će postojeće iskustvo nastaviti funkcionisati i kada GTA 6 bude lansiran ovog novembra.

Cijena GTA 6 bila je jedna od najvećih tema razgovora u industriji videoigara, a neki analitičari sugerisali su da bi Rokstar mogao ići i do 100 dolara za osnovnu igru. Nije otišlo baš tako daleko, ali postavljanjem cijene od 79,99 dolara, moglo bi se otvoriti vrata za sve nove A-klasične igre koje će slijediti taj primjer. Samo je Nintendo do sada prodao novu igru ​​za 80 dolara (Mario Kart World, op.pr.), dok je Majkrosoft odustao od vlastitih planova da učini isto prošle godine.

Prednarudžbe za GTA 6, najiščekivaniju video igru u istoriji gejminga, počinju u ponoć 25. juna, a ultimejt edišn i bonusi za prednarudžbu su već detaljno opisani. Fizičke kopije GTA 6 ne uključuju disk, potvrdio je Rokstar. To je samo kod u kutiji.

Planirani izlazak igrice je 19. novembar.

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GTA 6

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