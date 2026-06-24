Poznato koliko će koštati GTA 6

Autor:ATV redakcija
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Rokstar gejms je konačno objavio cijenu GTA 6, uz potvrdu da će gejmeri prilikom lansiranja imati "single-player iskustvo".
Rokstar je saopštio da će osnovna verzija GTA 6 koštati 79,99 dolara (137.50 KM) za Plejstejšn 5 i Iksboks seriju X i S, što je povećanje od 10 dolara u odnosu na standardnih 70 dolara koje smo imali ranije. Ultimejt edišn, s druge strane, košta 20 dolara više - cijena je 99,99 dolara (172 KM).
Još uvijek nema informacija o novoj verziji GTA onlajn što sugeriše da će postojeće iskustvo nastaviti funkcionisati i kada GTA 6 bude lansiran ovog novembra.
Cijena GTA 6 bila je jedna od najvećih tema razgovora u industriji videoigara, a neki analitičari sugerisali su da bi Rokstar mogao ići i do 100 dolara za osnovnu igru. Nije otišlo baš tako daleko, ali postavljanjem cijene od 79,99 dolara, moglo bi se otvoriti vrata za sve nove A-klasične igre koje će slijediti taj primjer. Samo je Nintendo do sada prodao novu igru za 80 dolara (Mario Kart World, op.pr.), dok je Majkrosoft odustao od vlastitih planova da učini isto prošle godine.
Prednarudžbe za GTA 6, najiščekivaniju video igru u istoriji gejminga, počinju u ponoć 25. juna, a ultimejt edišn i bonusi za prednarudžbu su već detaljno opisani. Fizičke kopije GTA 6 ne uključuju disk, potvrdio je Rokstar. To je samo kod u kutiji.
Planirani izlazak igrice je 19. novembar.
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