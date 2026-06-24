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"Dara iz Jasenovca" u bolnici: Načelnik Kozarske Dubice posjetio Biljanu Čekić

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 16:04

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"Дара из Јасеновца" у болници: Начелник Козарске Дубице посјетио Биљану Чекић
Foto: Instagram / Igor Savković

Načelnik Kozarske Dubice Igor Savković posjetio je danas, 24. juna, glumicu Biljanu Čekić, koja je igrala Daru u filmu "Dara iz Jasenovca", a koja je doživjela saobraćajnu nezgodu.

"Uz želje za brz i uspješan oporavak, kao i što skoriji povratak kući u Kozarsku Dubicu, imao sam priliku da razgovaram i sa ljekarima o njenom zdravstvenom stanju. Biljana je svojom ulogom ostavila neizbrisiv trag i postala ponos našeg naroda. Želim joj mnogo snage, strpljenja i uspješan oporavak", napisao je Savković.

Savković joj je poželio da se što prije ozdravi i vrati svojoj porodici i svakodnevnom životu.

Podsjetimo, Biljana je imala saobraćajnu nezgodu 17. juna u Verićima kod Banjaluke.

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Dara iz Jasenovca

Biljana Čekić

Biljana Čekić nesreća

Igor Savković

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