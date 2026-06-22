Oglasila se Dara iz Jasenovca: U bolnici sam, ne mogu da hodam

Mlada glumica Biljana Čekić sredinom prošle nedjelje imala je udes. Kako se navodi, izgubila kontrolu nad automobilom i sletela sa puta.

Biljana se sada oglasila i otkrila da je i dalje u bolnici. Samo je kratko izjavila da je dobro, ali da trenutno ne može da hoda zbog nateknuća karlice.

"U bolnici sam, dobro sam. Nisam u stanju da pričam. Imam blago nateknuće karlice, ne mogu da hodam", rekla je Biljana Čekić za Blic.

Kako je došlo do saobraćajke

"Ona je upravljala automobilom "škoda" i u jednom trenutku izgubila je kontrolu nad vozilom i probila zaštitnu ogradu i sletela sa mosta. U automobilu sa njom su bile još dvije djevojke i sve su zadobile povrede", rekao je sagovornik za "Srpskainfo" i dodao:

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"Čudno je da su prošle samo sa lakšim povredama, doslovno su probile ogradu i sletjele u provaliju od nekoliko metara. Šta je uzrok nesreće za sada se ne zna, to će utvrditi dalja istraga", rekao je izvor.

Podsjetimo, Biljana Čekić osvojila je srca publike i duboko dirnula cijelu naciju svojom ulogom male Dare u filmu "Dara iz Jasenovca".

Ovu veliku i tešku glavnu ulogu mlada glumica je dobila na kastingu koji je bio organizovan u njenoj školi.