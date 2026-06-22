Logo

Oglasila se Dara iz Jasenovca: U bolnici sam, ne mogu da hodam

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 14:08

Komentari:

4
Глумица Биљана Чекић
Foto: Screenshot/Instagram

Mlada glumica Biljana Čekić sredinom prošle nedjelje imala je udes. Kako se navodi, izgubila kontrolu nad automobilom i sletela sa puta.

Biljana se sada oglasila i otkrila da je i dalje u bolnici. Samo je kratko izjavila da je dobro, ali da trenutno ne može da hoda zbog nateknuća karlice.

"U bolnici sam, dobro sam. Nisam u stanju da pričam. Imam blago nateknuće karlice, ne mogu da hodam", rekla je Biljana Čekić za Blic.

Kako je došlo do saobraćajke

"Ona je upravljala automobilom "škoda" i u jednom trenutku izgubila je kontrolu nad vozilom i probila zaštitnu ogradu i sletela sa mosta. U automobilu sa njom su bile još dvije djevojke i sve su zadobile povrede", rekao je sagovornik za "Srpskainfo" i dodao:

Дара из Јасеновца

Scena

Mediji: Dara iz Jasenovca imala udes kod Banjaluke?

"Čudno je da su prošle samo sa lakšim povredama, doslovno su probile ogradu i sletjele u provaliju od nekoliko metara. Šta je uzrok nesreće za sada se ne zna, to će utvrditi dalja istraga", rekao je izvor.

Podsjetimo, Biljana Čekić osvojila je srca publike i duboko dirnula cijelu naciju svojom ulogom male Dare u filmu "Dara iz Jasenovca".

Ovu veliku i tešku glavnu ulogu mlada glumica je dobila na kastingu koji je bio organizovan u njenoj školi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dara iz Jasenovca

Biljana Čekić

Biljana Čekić nesreća

Saobraćajna nesreća

Komentari (4)

Pročitajte više

Хидроелектрана на Дрини, Хидроелектрана Вишеград

Gradovi i opštine

Dotoci na Drini manji od uobičajenih, iz HE Višegrad poručuju: Za sada nema bojazni

1 h

0
Новац на столу

Društvo

Amidžić potvrdio: Jedna olakšica građanima raste sa 30 na 45 hiljada KM

1 h

0
Да ли клима троши мање струје када је стално упаљена?

Savjeti

Da li klima troši manje struje kada je stalno upaljena?

2 h

0
Огласило се Министарство рада због високих температура: Апелујемо...

Društvo

Oglasilo se Ministarstvo rada zbog visokih temperatura: Apelujemo...

2 h

0

Više iz rubrike

Енес Беговић, пјевач

Scena

Enes Begović krio da je bolestan: "Imao sam nekoliko operativnih zahvata"

2 h

0
Дара из Јасеновца

Scena

Mediji: Dara iz Jasenovca imala udes kod Banjaluke?

3 h

0
Џели Рол и његова супруга Бани Екс-О појављују се на 68. додели Греми награда у Лос Анђелесу у фебруару. 1, 2026.

Scena

Svašta: Poznati par se razvodi, ali žele zajedničko dijete

3 h

0
Александра Пријовић, нови албум

Scena

Aleksandra Prijović obara rekorde

3 h

1

  • Najnovije

16

00

Opet vreli kadrovi: Dara Bubamara ne prestaje da provocira, a sad i u društvu dečka

15

53

Tri najveće zablude o kremi za sunčanje: Ovo nije dovoljno da vas zaštiti od sunca

15

31

Policija kontroliše upotrebu pojasa i sigurnosnih sjedalica

15

31

Kod Višegrada pronađena lobanja: Policija osigurava mjesto pronalaska

15

16

Protivgradna preventiva uveliko dejstvuje: Najavljene nepogode sve bliže

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima