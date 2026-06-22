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Dotoci na Drini manji od uobičajenih, iz HE Višegrad poručuju: Za sada nema bojazni

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ATV redakcija
22.06.2026 14:07

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Хидроелектрана на Дрини, Хидроелектрана Вишеград
Foto: ATV

Trenutno stanje vodostaja i dotoka na području na kojem posluju "Hidroelektrane na Drini" manje je od uobičajenog za ovaj period godine, rekao je za ATV Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad.

Kako je naveo, dotok na profil HE Višegrad je oko 140 kubika u prethodnih sedam dana.

"Takođe, ujednačen je, odnosno, sličan i protok", rekao je Andrić.

Hidrološka situacija slabija nego ranijih godina

Andrić ističe da je trenutna hidrološka situacija značajno manja nego što plan rada, na osnovu hidrološkog niza, predviđa da bude.

"Odnosno, značajno manja nego u prošlim godinama u ovom periodu", naveo je Andrić.

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Prema njegovim riječima, uzvodna akumulacija na Limu je u sličnim oscilacijama kao i akumulacija HE na Drini.

"A na Pivi i dalje imaju, može se reći, solidno visoku kotu koja pogoduje i nama, naravno u zavisnosti od količine rada HE Piva", rekao je Andrić.

Vrijednosti manje od uobičajenih

Na pitanje da li su trenutni dotoci i vodostaji u skladu sa uobičajenim vrijednostima za ovo doba godine, Andrić je odgovorio da nisu.

"Vrijednosti su manje od uobičajenih za ovo doba godine. U prvom kvartalu su bile više od uobičajenih", naveo je Andrić.

Ipak, kako kaže, u ovom trenutku ne postoji bojazan od značajnijeg pada vodostaja ili ograničenja u radu hidroelektrana.

"Za sada ne. Bilo je od početka godine kišnog perioda, zemljište oko akumulacije nije sušno, tako da ne očekujemo značajne oscilacije i ako bude manji sušni period", rekao je Andrić.

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HE na Drini

Višegrad

Hidroelektrana Višegrad

Darko Andrić

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