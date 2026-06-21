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Osmijesi, igra, sportske aktivnosti: Djeca sa Kosova i Metohije u posjeti Laktašima

Autor:

Ivana Kordić
21.06.2026 19:33

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Дјеца са Косова и Метохије у посјети Лакташима
Foto: ATV

Osmijesi, igra, sportske aktivnosti i druženje, obilježili su boravak mališana sa Kosova i Metohije u Laktašima. Glavni cilj je stvaranje novih prijateljstava i čvršće povezivanje jednog naroda i djece s obje strane Drine

"Super se provodim na bazenu, upoznala sam mnogo društva iz Aleksandrovca i Laktaša. Lepo mi je, jako mi je lepo. Bila sam ovdje i prošle godine i zadovoljna sam stvarno i svojim domaćinima, mnogo ih volim", rekla je Sofija Jovanović iz Kosovske Mitrovice.

"Ovo mi je druga godina kako dolazim ovdje. Ovdje je je super, našli smo nove drugare, lepo se provodimo i baš mi se sviđa ovdje", rekao je Stevan Stanković iz Kosovske Kamenice.

Gosti s Kosmeta ne kriju zahvalnost domaćinima i organizatorima. Ističu da su im dani u Republici Srpskoj ispunjeni. Već sutra mališani putuju za Prijedor gdje će pjesmom i igrom predstaviti svoj kraj.

"Neko ko stvara uspomene, vi zajedno sa nama i kompletna organizacija koja djeci sa KiM menja život. Vi ste neko ko traje u našim srcima, neko ko zaista željno iščekuje da deca dođu ponovo sljedećeg ljeta, a i naša deca koja žive čini mi se za završetak školske godine i druženje sa vršnjacima ovdje", rekla je Jadranka Vasić, nastavnik geografije iz Kosovske Kamenice.

Laktaši su i ove godine ugostili više od pedesetoro djece, i njihove nastavnike i roditelje iz Kosovske Mitrovice i Kosovske Kamenice. Gradonačelnik ističe da je posjeta od velike važnosti za narod, te da će nastaviti i u budućnosti da podržavaju projekat.

"Ovo je stvarno jedno veliko djelo, jedna velika humanost. Svi znamo šta znači KiM za srpski narod, za RS, za Srbiju i evo mi smo tu da im pružimo onaj komfor da se oni lijepo osjećaju da uživaju u boravku u RS i da im damo da upoznaju svoje vršnjake, da steknu nova prijateljstva", rekao je Miroslav Bojić, gradonačelnik Laktaša.

Kosovo i Metohija voli se djelima, a manje riječima poruka je Miroslava Arlova, on ističe da već 14tu godinu za redom jedini cilj im je sreća i zadovoljstvo djece, i da su oni i povezivanje našeg naroda ono što će nas održati i sačuvati od zaborava.

"Ovako je u još 19 gradova i opština ili ukupno 20 gradova i opština, svaki dan se nešto događa, nešto lijepo, nešto najljepše. Jer došla su nam djeca sa KiM nešto najvrijednije što postoji na Kosovu i Metohiji, zajedno sa svojim drugarima koji su ostali. Ovaj projekat želimo da nastavimo da još više povezujemo srpski narod na KiM", rekao je Miroslav Arlov, predsjednik Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji.

Ostatak sedmice rezervisan je za posjetu Vladi Republike Srpske, dok ih u Prijedoru očekuje koncert kameničkih bisera i humanitarni bazar. Na malom gradskom trgu miće izložene rukotvorine djece iz Dnevnog centra "Podrži me – 9. januar", a sav prihod od prodaje namijenjen je ovoj ustanovi u Kosovskoj Mitrovici.

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