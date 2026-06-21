Autor:ATV redakcija
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Na više graničnih prelaza na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj i Crnoj Gori danas su zabilježena višečasovna čekanja.
Iz AMS navode da se u koloni čeka na prelazima Gradiška, Donja Gradina, Velika Kladuša, Izačić, Kozarska Dubica, Novi Grad, Kostajnica i Brod.
S obzirom da je počela ljetna sezona, čeka se i na prelazu Zupci na izlazu prema Crnoj Gori.
Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
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"Stanje na graničnim prelazima promjenjivo s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, tako da su gužve i duža zadržavanja očekivana", navode iz AMS-a.
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