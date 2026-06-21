Logo

Kolaps na izlazu iz BiH: Pogledajte gd‌je se najduže čeka

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 16:10

Komentari:

0
Дуге колоне возила на граничном прелазу Доња Градина, излаз из БиХ
Foto: AMS RS

Na više graničnih prelaza na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj i Crnoj Gori danas su zabilježena višečasovna čekanja.

Iz AMS navode da se u koloni čeka na prelazima Gradiška, Donja Gradina, Velika Kladuša, Izačić, Kozarska Dubica, Novi Grad, Kostajnica i Brod.

S obzirom da je počela ljetna sezona, čeka se i na prelazu Zupci na izlazu prema Crnoj Gori.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.

Археологија у Маховљанима

Nauka i tehnologija

Važno otkriće u Mahovljanima

"Stanje na graničnim prelazima promjenjivo s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, tako da su gužve i duža zadržavanja očekivana", navode iz AMS-a.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Granični prelaz

Stanje na granicama

kolaps

AMS RS

Komentari (0)

Više iz rubrike

Састанак руководства СНСД-а са руководством Општинског одбора у Гацку

Gradovi i opštine

SNSD Gacko dobio novog predsjednika: Milinko Milidrag na čelu odbora

9 h

0
Билећани на сајму привреде, Билећа

Gradovi i opštine

Bilećanci preplavili Bileću

21 h

0
Породица Брчић претрпјела је значајне губитке када је гром убио пет крава

Gradovi i opštine

Porodica Brčić uz pomoć humanih ljudi i institucija obnavlja stočni fond

1 d

3
Изградња манастира у селу Гелићи

Gradovi i opštine

Kamen po kamen, gradi se manastir: Izgradnja svetinje u Gelićima - zavjet koji će nadići vrijeme

1 d

0

  • Najnovije

16

53

Radnik odbranio titulu u Lionu

16

52

Miloš iz Trna učiteljici izvezao uspomenu za cijeli život

16

47

Majmun ugrizao glumicu, preminula sedam dana kasnije

16

45

Đoković ponovo stiže u BiH, ovo je razlog

16

44

Minić: Vukovi sa Vučijaka - elitna herojska jedinica

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima