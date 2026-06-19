Kamen po kamen, gradi se manastir: Izgradnja svetinje u Gelićima - zavjet koji će nadići vrijeme

U vremenu kada mnoga sela tiše nestaju, a ognjišta se hlade, postoji jedno mjesto gdje se, umjesto o prolaznosti, govori o trajanju. Ekipa emisije ATV-a Narod priča posjetila je selo Geliće, gdje se kamen po kamen, zid po zid, gradi svetinja koja treba da bude vječni putokaz za sve koji su iz ovog kraja potekli.

Do Gelića se ne dolazi slučajno. Svako ko kroči na ovu zemlju, dolazi sa namjerom i dubokim poštovanjem prema precima. Upravo taj osjećaj vodio je i Milka Gelića, koji je svoje selo napustio kao desetogodišnjak, ali ga iz srca nikada nije pustio.

Danas, Milko stoji među starim kućama svog djetinjstva. Tišina je ovdje najglasnija. Nekadašnja graja, pjesma i život koji su pulsirali iz svakog doma, odavno su utihnuli. Narod se raselio trbuhom za kruhom, a selo je ostalo da čuva duh nekih, srećnijih vremena.

"U sedam kuća bilo je oko 200 stanovnika, što znači da je svaka kuća imala svog domaćina. Ovo selo je nekada bilo izuzetno napredno", prisjeća se Milko.

Sjeta u njegovom glasu dok gleda porušene zidove jasno govori o teretu odgovornosti koji osjećaju današnje generacije.

"Kuće koje su sada porušene, mogle su biti očuvane. Međutim, spletom okolnosti, mislim da naše generacije nisu dovoljno marile. Ipak, sada se pojavilo interesovanje, čak i malo prije nego što smo mi počeli da gradimo svetinju. Počele su se obnavljati kuće", kaže on.

Gradnja manastira za Milka nije samo građevinski poduhvat, već duhovna misija i odgovor na pitanje šta će ostati iza nas. To je dokaz da selo nije samo skup kuća, već narod koji ga je stvarao.

"Možemo reći da je sadašnja gradnja ove svetinje utemeljena. Da li je to trebalo ići ovim putem ili nije, Bog je sam odredio šta će biti. Moja vječita želja bila je da ovo mjesto ostane obilježeno, da, čak i ako jednog dana ostane bez stanovnika, svako ko prođe zna da su ovdje ljudi živjeli", iskren je Milko.