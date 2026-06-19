Pojas ostaje u Banjaluci: Tomislav Vukomanović odbranio titulu

Pobjedom protiv boksera iz Gane Derika Kvajea nakon prekida u petoj rundi Tomislav Vukomanović odbranio je VBC Internacionalni Silver pojas.

Sjajnu borbu pružio je banjalučki borac koji je tokom cijelog meča kontrolisao dešavanja u ringu.

“Očekivao sam jaku borbu, ali smo se taktički spremili i uspio sam da dođem do vrijedne pobjede. Odlične pripreme smo odradili. Hvala predsjedniku Bokserskog saveza Srbije gospodinu Nenadu Borovčaninu, menadžeru Luki Popoviću, sponzorima, mom ocu i treneru Dušku Zoriću, bez kojeg danas ne bih bio tu gdje jesam”, izjavio je Vukomanović.

Tomislav će narednu odbranu VBC Internacionalnog pojasa imati na jesen u Banjaluci.