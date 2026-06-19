Pojas ostaje u Banjaluci: Tomislav Vukomanović odbranio titulu

Autor:Nikola Lučić
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Pobjedom protiv boksera iz Gane Derika Kvajea nakon prekida u petoj rundi Tomislav Vukomanović odbranio je VBC Internacionalni Silver pojas.
Sjajnu borbu pružio je banjalučki borac koji je tokom cijelog meča kontrolisao dešavanja u ringu.
“Očekivao sam jaku borbu, ali smo se taktički spremili i uspio sam da dođem do vrijedne pobjede. Odlične pripreme smo odradili. Hvala predsjedniku Bokserskog saveza Srbije gospodinu Nenadu Borovčaninu, menadžeru Luki Popoviću, sponzorima, mom ocu i treneru Dušku Zoriću, bez kojeg danas ne bih bio tu gdje jesam”, izjavio je Vukomanović.
Tomislav će narednu odbranu VBC Internacionalnog pojasa imati na jesen u Banjaluci.
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