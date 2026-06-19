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Pojas ostaje u Banjaluci: Tomislav Vukomanović odbranio titulu

Autor:

Nikola Lučić
19.06.2026 21:54

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Томислав Вукомановић
Foto: Screenshot

Pobjedom protiv boksera iz Gane Derika Kvajea nakon prekida u petoj rundi Tomislav Vukomanović odbranio je VBC Internacionalni Silver pojas.

Sjajnu borbu pružio je banjalučki borac koji je tokom cijelog meča kontrolisao dešavanja u ringu.

“Očekivao sam jaku borbu, ali smo se taktički spremili i uspio sam da dođem do vrijedne pobjede. Odlične pripreme smo odradili. Hvala predsjedniku Bokserskog saveza Srbije gospodinu Nenadu Borovčaninu, menadžeru Luki Popoviću, sponzorima, mom ocu i treneru Dušku Zoriću, bez kojeg danas ne bih bio tu gdje jesam”, izjavio je Vukomanović.

Tomislav će narednu odbranu VBC Internacionalnog pojasa imati na jesen u Banjaluci.

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Tagovi :

Tomislav Vukomanović

boks

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