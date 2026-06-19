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Vukomanović brani pojas u Beogradu

Autor:

Nikola Lučić
19.06.2026 08:03

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Томислав Вукомановић
Foto: ATV

Sve je spremno za meč za WBC International Silver pojas u superlakoj kategoriji, koji je zakazan za večeras Areni Ložionica u Beogradu, iako izazivač Derik Kvaje nije uspio da ispuni ugovorenu težinu na zvaničnom mjerenju.

Šampion Tomislav Vukomanović uspješno je prošao vagu, dok je Kvaje premašio limit težinske kategorije za više od četiri kilograma. Nakon zvaničnog sastanka o pravilima, kojem su prisustvovali predstavnici organizatora, oba tima i predstavnici boraca, odlučeno je da će se meč održati prema planu.

Pošto Kvaje nije ispunio težinski limit, samo će Vukomanović imati pravo da zadrži šampionski pojas u slučaju pobjede. Ukoliko srpski šampion pobijedi, to će se računati kao uspješna odbrana njegove WBC International Silver titule u superlakoj kategoriji.

Međutim, ukoliko Kvaje pobijedi, on neće imati pravo da osvoji šampionski pojas zbog toga što nije prošao vagu, te će titula u tom slučaju ostati upražnjena.

Medicinski zvaničnici su takođe potvrdili da će oba borca proći završni ljekarski pregled prije nego što dobiju zvanično odobrenje za nastup.

Početak borbe zakazan je za 22:00 časa, a u ime WBC-a meč će nadgledati Danijel Van de Vile iz Belgije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tomislav Vukomanović

Beograd

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