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Srbija saznala rivale na Svjetskom prvenstvu!

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ATV
10.06.2026 20:09

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Lopta, rukomet
Foto: Pixabay

Rukometaši Srbije, na žrijebu u Minhenu, dobili su rivale u grupnoj fazi na Svjetskom prvenstvu 2027. godine.

Tim Raula Gonsalesa igraće u grupi A sa Njemačkom, Tunisom i Urugvajem. Ta grupa igra se u Minhenu.

Po tri najbolje selekcije plasiraće se u drugu fazu, a naša grupa "spaja" se sa grupom B u kojoj su Egipat, Italija, Zelenortska ostrva i Saudijska Arabija.

Iz te grupe, po dvije najbolje plasiraće se u četvrtfinale.

Grupa A (Minhen): Njemačka, Srbija, Tunis, Urugvaj

Grupa B (Štutgart): Egipat, Italija, Zelenorska Ostrva, Saudijska Arabija

Grupa C (Minhen): Hrvatska, Španija, Čile, Turska

Grupa D (Štutgart): Argentina, Francuska, Brazil, Kuvajt

Grupa E (Kil): Švedska, Norveška, Grčka, Katar

Grupa F (Magdeburg): Portugal, Farska Ostrva, Poljska, Alžir

Grupa G (Kil): Danska, Slovenija, SAD, Angola

Grupa H (Magdeburg): Island, S. Makedonija, Bahrein, Japan

"Orlovi" na prošlom šampionatu nisu učestvovali, a najveći uspjeh od osamostaljenja bilo je osmo mjesto 2009. godine.

Svjetsko prvenstvo će biti održano od 13. do 31. januara u šest gradova – Minhenu, Kilu, Štutgartu, Magdeburgu, Hanoveru i Kelnu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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rukomet

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