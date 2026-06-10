Srbija saznala rivale na Svjetskom prvenstvu!

Autor:ATV
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Rukometaši Srbije, na žrijebu u Minhenu, dobili su rivale u grupnoj fazi na Svjetskom prvenstvu 2027. godine.
Tim Raula Gonsalesa igraće u grupi A sa Njemačkom, Tunisom i Urugvajem. Ta grupa igra se u Minhenu.
Po tri najbolje selekcije plasiraće se u drugu fazu, a naša grupa "spaja" se sa grupom B u kojoj su Egipat, Italija, Zelenortska ostrva i Saudijska Arabija.
Iz te grupe, po dvije najbolje plasiraće se u četvrtfinale.
Grupa A (Minhen): Njemačka, Srbija, Tunis, Urugvaj
Grupa B (Štutgart): Egipat, Italija, Zelenorska Ostrva, Saudijska Arabija
Grupa C (Minhen): Hrvatska, Španija, Čile, Turska
Grupa D (Štutgart): Argentina, Francuska, Brazil, Kuvajt
Grupa E (Kil): Švedska, Norveška, Grčka, Katar
Grupa F (Magdeburg): Portugal, Farska Ostrva, Poljska, Alžir
Grupa G (Kil): Danska, Slovenija, SAD, Angola
Grupa H (Magdeburg): Island, S. Makedonija, Bahrein, Japan
"Orlovi" na prošlom šampionatu nisu učestvovali, a najveći uspjeh od osamostaljenja bilo je osmo mjesto 2009. godine.
Svjetsko prvenstvo će biti održano od 13. do 31. januara u šest gradova – Minhenu, Kilu, Štutgartu, Magdeburgu, Hanoveru i Kelnu.
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