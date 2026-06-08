Potukli se fudbaler i bokser iz BiH

Autor:ATV
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U Širokom Brijegu jučer je došlo do fizičkog sukoba između dvojice poznatih sportista – Vinka Zadre, VBF prvaka u boksu, i Daniela Lukića, bivšeg fudbalera NK Široki Brijeg.
Prema informacijama kojima raspolaže portal "Crna-Hronika", incident se dogodio tokom jučerašnjeg dana, no okolnosti koje su dovele do sukoba za sada nisu zvanično potvrđene.
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Novo upozorenje policije građanima: OPREZ
U javnosti se pojavljuju različite špekulacije o mogućim razlozima incidenta, uključujući navode da je povod sukoba bila djevojka jednog od aktera.
Slučaj je izazvao veliku pažnju građana Širokog Brijega, a o događaju je upoznata i nadležna policijska stanica koja će utvrditi sve okolnosti incidenta.
Više informacija očekuje se naknadno.
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