Potukli se fudbaler i bokser iz BiH

U Širokom Brijegu jučer je došlo do fizičkog sukoba između dvojice poznatih sportista – Vinka Zadre, VBF prvaka u boksu, i Daniela Lukića, bivšeg fudbalera NK Široki Brijeg.

Prema informacijama kojima raspolaže portal "Crna-Hronika", incident se dogodio tokom jučerašnjeg dana, no okolnosti koje su dovele do sukoba za sada nisu zvanično potvrđene.

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U javnosti se pojavljuju različite špekulacije o mogućim razlozima incidenta, uključujući navode da je povod sukoba bila djevojka jednog od aktera.

Slučaj je izazvao veliku pažnju građana Širokog Brijega, a o događaju je upoznata i nadležna policijska stanica koja će utvrditi sve okolnosti incidenta.

Više informacija očekuje se naknadno.