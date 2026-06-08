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Potukli se fudbaler i bokser iz BiH

Autor:

ATV
08.06.2026 14:41

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Потукли се фудбалер и боксер из БиХ
Foto: Pexels.com

U Širokom Brijegu jučer je došlo do fizičkog sukoba između dvojice poznatih sportista – Vinka Zadre, VBF prvaka u boksu, i Daniela Lukića, bivšeg fudbalera NK Široki Brijeg.

Prema informacijama kojima raspolaže portal "Crna-Hronika", incident se dogodio tokom jučerašnjeg dana, no okolnosti koje su dovele do sukoba za sada nisu zvanično potvrđene.

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Gradovi i opštine

Novo upozorenje policije građanima: OPREZ

U javnosti se pojavljuju različite špekulacije o mogućim razlozima incidenta, uključujući navode da je povod sukoba bila djevojka jednog od aktera.

Slučaj je izazvao veliku pažnju građana Širokog Brijega, a o događaju je upoznata i nadležna policijska stanica koja će utvrditi sve okolnosti incidenta.

Više informacija očekuje se naknadno.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Tuča

Sukob

Široki Brijeg

Policija

Komentari (0)
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