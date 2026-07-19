Kresojević s aktivistima PSS-a napao ekipu ATV-a

Naime, njima je zasmetalo što nismo uzeli izjavu od Bojana Kresojevića, iako se radi o gradskom pitanju.

Kresojević je našoj ekipi zaprijetio da će on objaviti kako "nismo željeli" da uzmemo njegovu izjavu, iako smo izjavu uzeli od jedine relevantne osobe za ovo pitanje koja je ispred Grada bila prisutna - direktora Vodovoda.

Opšte je poznato da je Kresojević veliki ljubitelj populizma, ali ono što ostaje nejasno je to u kojem svojstvu je želio da da izjavu.

Nekoliko Kresojevićevih pristalica krenulo je verbalno da napada našu novinarku Ivanu Kordić i kamermana, tjerajući ih sa mjesta događaja i poručujući im da više ne dolaze u Dragočaj.

Ispred nadležnih u gradu izjavu je prethodno dao direktor banjalučkog Vodovoda, od kojeg su i sami ogorčeni mještani tražili odgovore na pitanja kada će dobiti vodu i zašto se njihov problem ne rješava.

"Kada smo završili sa javljanjem uživo prišao nam je Bojan Kresojević i tražio da da izjavu. Kazala sam da smo sada završili sa javljanjem i da smo završili s poslom. On je na to rekao: 'da li ja trebam tako da kažem da niste htjeli da uzmete moju izjavu', na šta sam odgovorila da smo završili s vijestima. Urednik je rekao da ide javljanje ali da samo direktor Vodovoda kaže dvije rečenice i da završavamo zato što su vijesti bilo pri kraju, bili smo jako kratki sa vremenom", rekla je potresena koleginica Ivana Kordić i dodala:

"Poslije toga kada sam završila javljanje krenuli su napadi od njega i njegovih aktivista da ja namjerno nisam htjela da pustim njegovu izjavu i da on priča. Sve poslije toga je bilo vrijeđanje, omalovažavanje i mene i mog snimatelja. U jednom trenutku su nam rekli da nećemo otići nigdje dok ne uzmemo izjavu i od Kresojevića i da je on viši po činu od direktora Vodovoda koji je tu najbitniji faktor mještanima Dragočaja. Osjećala sam se nesigurno, vrijeđali su me i govorili 'pa šta ako je žensko'. Ovo ne samo da je bio napad na nas kao novinara i snimatelja, već i na mene kao ženu".